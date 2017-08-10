مصر للتأمين تجدد وثيقة أسطول التمساح لبناء السفن

الشاذلى جمعة جددت شركة «مصر للتأمين» وثيقة التأمين على أسطول شركة «التمساح لبناء السفن»، والتي تشمل 40 وحدة بحرية، بمبلغ تأمين يتعدى المليار جنيه. وقال نظمى حسين، مدير عام إعادة التأمين البحرى بـشركة «مصر للتأمين»، إن الوثيقة تغطى أخطار أجسام السفن ومنها الحريق

الشاذلى جمعة

جددت شركة «مصر للتأمين» وثيقة التأمين على أسطول شركة «التمساح لبناء السفن»، والتي تشمل 40 وحدة بحرية، بمبلغ تأمين يتعدى المليار جنيه.

وقال نظمى حسين، مدير عام إعادة التأمين البحرى بـشركة «مصر للتأمين»، إن الوثيقة تغطى أخطار أجسام السفن ومنها الحريق والانفجار، وكذلك الزلازل، أو ثورة البراكين، أو الصواعق، إلى جانب السرقة بالإكراه بواسطة أشخاص من خارج السفينة والقرصنة فضلا عن إهمال الربان أو الضباط أو البحارة أو المرشدين، وأيضا خيانة الربان أو الضباط أو البحارة وعطل الماكينات والأجهزة الملاحية، بجانب التصادم.

وأضاف حسين أن الوثيقة تشمل أخطار الحرب، حيث يغطي هذا التأمين الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالسفينة نتيجة للحرب والحرب الأهلية والثورة والعصيان والتمرد والمنازعات الأهلية التي تنشأ عن ذلك أو أي فعل معادٍ بواسطة أو ضد قوة معادية، وكذلك الاستيلاء والحجز والقبض والإيقاف والمنع، وما ينشأ عنها أو عن محاولة القيام بها من نتائج فضلا عن الألغام المتفجرة والطوربيدات والقنابل أو أي أسلحة حرب متفجرة وأيضا أي إرهابي أو أي شخص يتصرف تصرفاً ضاراً أو يعمل بدافع سياسي – المصادرة أو نزع الملكية.

يذكر أن شركة التمساح لبناء السفن هي إحدي الشركات التابعة لهيئة قناة السويس قطاع عام أنشئت في الستينيات وتمتلك ترسانتين، إحداهما في الإسماعيلية والأخري بالإسكندرية، وتمتلك أسطولًا مكونًا من 24 وحدة بحرية متخصصة في خدمات البترول والغاز والبتروكيماويات وسفن خدمة وورشة عائمة ولنشات رباط برأسمال مدفوع يصل إلي 120 مليون جنيه.

وبلغ صافى أقساط شركة «مصر للتأمين» فى فرع أجسام السفن وفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن نهاية يونيو الماضى حوالى 104.4 مليون جنيه مقابل 67.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق فيما سددت الشركة صافى تعويضات 22.6 مليون جنيه بنهاية يونيو 2016 مقابل 17.6 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.