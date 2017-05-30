مصر للتأمين تجدد عقد الطبي للعاملين في جريش للزجاج

الشاذلى جمعة: جددت شركة مصر للتأمين عقد التأمين الطبى الجماعى على العاملين بشركة جريش للزجاج، فيما تتولى شركة المشرق للرعاية الصحية الإدارة بنظام الطرف الثالث TPA. وقال الدكتور أحمد نخلة، مدير عام العمليات والمبيعات بشركة المشرق، إن عدد المشتركين بالوثيقة 1750 عاملا، بحجم مبالغ تأمين حوالى 500 ملي

الشاذلى جمعة:

جددت شركة مصر للتأمين عقد التأمين الطبى الجماعى على العاملين بشركة جريش للزجاج، فيما تتولى شركة المشرق للرعاية الصحية الإدارة بنظام الطرف الثالث TPA.

وقال الدكتور أحمد نخلة، مدير عام العمليات والمبيعات بشركة المشرق، إن عدد المشتركين بالوثيقة 1750 عاملا، بحجم مبالغ تأمين حوالى 500 مليون جنيه.

وأضاف أن الوثيقة تغطى العلاج بالمستشفيات، والعمليات الجراحية، والكشف بالعيادات الخارجية، والفحوصات المعملية والتشخيصية، والأشعة، فضلا عن تغطية عمليات الولادة، والنظارات، ومراكز البصريات، والعلاج الطبيعى، وعلاج الأسنان، وذلك من خلال الشبكة الطبية المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتى تضم أكثر من 1500 مقدم خدمة.

وأوضح أن شركته تقوم بتقديم خدمات إدارة الموافقات الطبية وتسوية المطالبات، وإدارة الشبكة الطبية والتعاقد مع مقدمى الخدمات، والتحكم فى الاستهلاكات للعملاء.

وبلغ صافى أقساط سوق التأمين فى فرع التأمين الطبى للعام المالى 2016/2015، حوالى 839 مليون جنيه، مقابل 686 مليون خلال العام المالى 2015/2014، فيما بلغ صافى أقساط شركة مصر للتأمين، بفرع الطبى 359 مليون جنيه، بنهاية يونيو الماضى، مقابل 344 مليون خلال فترة المقارنة.

وبلغ صافى التعويضات المسددة بقطاع التأمين فى فرع الطبى 590 مليون جنيه، بنهاية يونيو الماضى، مقارنة بـحوالى 452 مليون جنيه خلال العام المالى 2015/2014، فيما سددت شركة مصر للتأمين 342 مليون جنيه صافى تعويضات بنهاية يونيو الماضى، مقابل 276 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.