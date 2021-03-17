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«مصر للتأمين» تجدد عقد الطبى لأسر العاملين بهيئة الاستثمار

عدد المشتركين فى العقد 6000 مشترك
الشاذلي جمعة 10:54 ص, الأربعاء, 17 مارس 21 10:54 ص, الأربعاء, 17 مارس 21

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جددت شركة «مصر للتأمين» عقد التأمين الطبى الجماعى على أسر العاملين فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتتولى «مصر هلث كير» للرعاية الصحية إدارة العقد لصالح مصر للتأمين بنظام الطرف الثالث «TPA».

وكشف محمد مختار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «مصر هلث كير»، أن عدد المشتركين فى العقد 6000 مشترك، ويبلغ الحد الأقصى للتغطية السنوية للفرد الواحد 50 ألف جنيه، وتتضمن التغطيات العلاج بالمستشفيات والعمليات الجراحية والكشف بالعيادات الخارجية، وكذلك إجراء التحاليل المعملية بالمراكز الطبية، والفحوصات التشخيصية فى مراكز الأشعة، والأمراض المزمنة والحالات الحرجة وأيضا العلاج الطبيعى.

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وقال مختار إن التغطيات الطبية بالعقد تشمل متابعة حالات الحمل وعمليات الولادة، وعلاج الأسنان وتركيب النظارات والبصريات، مشيرا إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين شركته ومصر للتأمين، حيث تمتلك مصر للتأمين %20 من «مصر هلث كير للرعاية الصحية».

ويتكون هيكل مساهمى «مصر هلث كير» للرعاية الصحية من شركات «مصر للتأمين، بحصة %20 و«مصر لتأمينات الحياة» %20 مقابل %40 لشركة «Global Benefit Group» الأمريكية والمعروفة اختصارا باسم GBG، فيما تساهم «Global Capital Invetments» الإماراتية بنسبة %20، ويبلغ رأس المال المدفوع والمصدر للشركة 12 مليون جنيه والمرخص به 20 مليونا.

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بقلم الشاذلي جمعة

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