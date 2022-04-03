«مصر للتأمين» تتصدر مؤشر الربحية فى نشاط الممتلكات العام الماضى

تصدرت شركة «مصر للتأمين» القطاع من حيث مؤشر الربحية فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال العام المالى الماضى 2020/ 2021، بصافى ربح بلغ 2.3 مليار جنيه، تلتها «جى آى جى للتأمين» بنحو 190 مليون جنيه.

وكشف الكتاب الإحصائى السنوى الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن شركة «أورينت للتأمين التكافلى» احتلت المرتبة الثالث فى مؤشر الربحية فى نشاط الممتلكات بصافى ربح 181.8 مليون جنيه، تلتها رابعًا «المصرية للتأمين التكافلى- ممتلكات» بنحو 169.1 مليون جنيه، وفى المرتبة الخامسة جاءت «أليانز للتأمين» بقيمة 162.4 مليون.

وحلت شركة «الدلتا للتأمين» فى المركز السادس بصافى ربح بلغ 141.9 مليون جنيه، تلتها سابعًا «رويال للتأمين» بقيمة 106.8 مليون، و«المهندس للتأمين» ثامنًا بحوالى 88.2 مليون جنيه.

وجاءت شركة «المصرية لضمان الصادرات» فى المرتبة التاسعة بقيمة 79.4 مليون جنيه، تلتها فى المركز العاشر فى نشاط تأمين الممتلكات «بوبا إيجيبت» للتأمين بنحو 76.1 مليون جنيه.

أما فى نشاط تأمينات الحياة، فضمت قائمة العشر الكبار من حيث مؤشر الربحية شركة «مصر لتأمينات الحياة» فى المركز الأول بصافى ربح 1.6 مليار جنيه، تلتها فى المرتبة الثانية «أليانز لتأمينات الحياة» بنحو 541.9 مليون.

واحتلت شركة «متلايف لتأمينات الحياة» المركز الثالث بصافى ربح 427.4 مليون جنيه، وتلتها فى المركز الرابع «كيو إن بى» بنحو 253.5 مليون جنيه، وفى المرتبة الخامسة «أكسا لتأمينات الحياة» بحوالى 203.8 مليون.

وجاءت شركة «الدلتا لتأمينات الحياة» فى المركز السادس بين شركات الحياة من حيث الربحية بصافى ربح بلغ 88.4 مليون جنيه، تلاها فى المرتبة السابعة «قناة السويس لتأمينات الحياة» بنحو 65.3 مليون.

وحلت شركة «المصرية للتأمين التكافلى حياة «gig» فى المرتبة الثامنة بصافى ربح 53.2 مليون جنيه، تلتها تاسعًا «المهندس لتأمينات الحياة» بنحو 43.7 مليون، وفى المرتبة العاشرة «اللبنانية السويسرية للتكافل العائلى» بنحو 9.7 مليون.

وحققت شركات التأمين 8.2 مليار جنيه صافى ربح بنهاية العام المالى الماضى 2020/ 2021، مقابل 7.8 مليار جنيه خلال 2019/ 2020، وبمعدل نمو %5.1.