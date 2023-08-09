«مصر للتأمين» تبدأ تقديم خدمات إلكترونية لعملاء السيارات

كشف عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين أنها تسعي دائما لتعظيم الاستفادة من التطور التكنولوجي والوصول لأكبر عدد من الشرائح المختلفة للعملاء والعمل على تقديم أفضل الحلول التأمينية المبتكرة في مصر والاستفادة من التطور التكنولوجي للوصول للعملاء بشكل أسرع وتحسين آلية التعامل مع العملاء، والعمل ايجاد طرق تسويقية سريعة وفتح قنوات إتصال متعددة مع العملاء.

شراكة بين مصر للتأمين وإيجى إنشورتيك

وأكد جودة أن شركة مصر للتأمين تسعى دائما إلى تحسين تجربتها مع العملاء والتواجد معهم من خلال الشراكات الفعالة والمثمرة مع العديد من الكيانات المميزة في مجال التكنولوجيا والمدفوعات الرقمية، ومن ذلك الشراكة الاستراتيجية مع شركة إيجي إنشورتيك التي أثمرت عن توفير أحدث التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي لتوفير الخدمات التأمينية عبر منصات ذكية لتقديم تجربة فريدة لعملاء مصر للتأمين وميكنة كامل العملية التأمينية.

وأوضح أنه من خلال تطبيق مصر للتأمين يمكن لعميل الشركة اتخاذ كل خطوات إصدار وثيقة تأمين السيارات بدءا من طلب تأمين حيث يقوم بادخال الماركة وطراز وسنة الصنع والقيمة السوقية للسيارة لمعرفة وحساب قسط التأمين واستكمال باقي الإجراءات بكل سهولة ويسر واختيار التغطيات المناسبة ونوع الفحص الخاص بالسيارة.

تطبيق مصر للتأمين

ولفت أنه فى حالة السيارة المستعملة التى تحتاج إلى المعاينة سواء عن بعد او اختيار التاريخ والوقت والمكان المناسب للعميل لاجراء المعاينة ، وكذلك الدفع أونلاين عن طريق العديد من شركات الدفع الالكتروني.

إمكانية إصدار وثيقة حياة كريمة عبر التطبيق الإلكتروني

واضاف أن العميل يستطيع في حالة وقوع حادث- لا قدر الله- أن يقوم بالإبلاغ عن الحادث من خلال التطبيق وادخال كافة التفاصيل إضافة لذلك يمكن للعميل إصدار وثائق الحوادث الشخصية ومنها (وثيقة تأمين حياة كريمة) من خلال التطبيق بأبسط الخطوات والإجراءات دون الحاجة إلى التوجه لأي فرع من فروع الشركة.

وكشف أن شركته تهدف من ذلك تحسين تجربة العملاء، حيث يتيح التطبيق التواصل المباشر مع عملائها بسهولة وفعالية، مما يعزز تجربة العملاء ويساهم في رضاهم عن الخدمة المقدمة وتوفير الوقت والجهد وذلك من خلال فريق عمل مميز ومدرب على أحدث الأساليب التقنية والتكنولوجية لخدمة عملائها.

وأكد أنه إضافة إلى ذلك فهناك ربط بين بوابات ووسائل الدفع الإلكتروني والتطبيق لتسهيل سداد القسط على العملاء بسرعة وسهولة فمن خلال الشراكة مع فاليو يمكن لعملاء مصر للتأمين التقسيط واليوم، أعلنت الشركة عن عرض خاص لعملائها، حيث يمكنهم الاستفادة من خدمة التقسيط بدون مقدم وبدون مصاريف شراء في حال اصدار الوثيقة عن طريق تطبيق مصر للتأمين.

ولفت أنه يمكن لعملاء مصر للتأمين الاستفادة من خدمة التقسيط دون الحاجة لدفع مقدم أو مصاريف الشراء، مما يجعل عملية الشراء سهلة وميسرة فمن خلال خدمة التقسيط، يستطيع العملاء التمتع بالتأمين دون الحاجة لدفع كامل قسط التأمين مقدماً، مما يتيح لهم إمكانية الاستفادة من خدمات التأمين بشكل أوسع وأكثر مرونة بهدف بذلك تقديم أفضل تجربة للعملاء وتلبية احتياجاتهم والتواجد معهم أينما كانوا.