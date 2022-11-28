مصر للتأمين تبدأ الإصدار الإلكتروني لوثيقتي السيارات و«حياة كريمة»

أطلقت شركة مصر للتأمين إحدى شركات مجموعة مصر القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام “الموبايل أبلكيشن” الخاص بإصدار وثيقتى تأمين “السيارات” و”حياة كريمة” بالتعاون مع شركة “إيجي إنشورتيك” للتطبيقات الإلكترونية وخدمات “السوفت وير”.

وأكد باسل الحيني رئيس مصر القابضة للتأمين أن إطلاق “الموبايل أبلكيشن” يعزز التوجهات الإستراتيجية للمجموعة لتطوير أنشطتها وتقديم أفضل الحلول المبتكرة في مصروالاستفادة من التطور التكنولوجي للوصول للعملاء بشكل أسرع وتحسين آلية التعامل معهم.

وأضاف أن ذلك يتوافق كليا مع سعي المجموعة لتحديث الخدمات التأمينية بإيجاد طرق تسويقية سريعة وفتح قنوات اتصال متعددة مع العملاء ضمن تنفيذ أكبر خطة للتحول الرقمي في تاريخها.

وأكد عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين أن هذه الخطوة الإستراتيجية مع “إيجي إنشورتيك” ستقود مسيرة التحول الرقمي؛ و تساعد على توفير أحدث التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي لتوفير الخدمات التأمينية عبر منصات ذكية لتقديم تجربة رقمية استباقية للعملاء وميكنة كامل العملية التأمينية.

وأوضح أن هذا التعاون يأتي ضمن خطة الشركة لميكنة جميع الفروع الخاصة بالأفراد مثل تأمين السيارات والحوادث الشخصية (حياة كريمة) بهدف توفير الخدمة التأمينية لشريحة كبيرة من عملاء الشركة بأسرع وقت وأقل إجراءات.

وأشار إلى أنه يمكن للعميل اتخاذ جميع خطوات إصدار وثيقة تأمين السيارات وحساب القسط واختيار وقت ومكان المعاينة والدفع “online ” عن طريق العديد من شركائنا من شركات الدفع الإلكتروني، وكذلك إصدار وثيقة تأمين “حياة كريمة” التى توفر للعملاء العديد من المزايا والتغطيات مقابل قسط سنوي 75 جنيها من خلال التطبيق بأبسط الخطوات والإجراءات دون الحاجة إلى التوجه لأي فرع من فروع الشركة.

وتابع :”جار خلال الفترة المقبلة استكمال تنفيذ منظومة تعويضات السيارات من خلال التطبيق بعد أن حصلت الشركة على الموافقات اللازمة حتى يتمكن العميل من إتمام جميع خطوات العملية التأمينية من إصدار وتعويض بكل سهولة ويسر”.

وأوضح المهندس أحمد عيسى الرئيس التنفيذي لشركة “إيجي إنشورتيك” أن رؤيتها تتمثل في تقديم خدمات غير مسبوقة للتسهيل علي المتعاملين وتوفير منصات تكنولوجية متطورة للحصول علي جميع الخدمات التأمينية في أسرع وقت وبأقل مجهود، مشيرا إلى أنها تستهدف تقديم معيار فريد للخدمات الرقمية في قطاع التأمين في مصر والتي تربط جميع أصحاب المصلحة لإتمام الإجراءات المطلوبة إلكترونيا وباستخدام أحدث التقنيات.

وأضاف أن التعاون مع “مصر للتأمين” يعد خطوة مهمة لشركته وللتحول الرقمي في قطاع التأمين، مؤكدا علي توظيف كل الجهود والخبرات وأحدث التقنيات لتغطية شريحة أكبر من المستفيدين وتحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة وزيادة رضا العملاء.

وأكد د. أحمد نايل العضو المنتدب للقطاع التجاري بشركة “إيجي إنشورتيك” أن الاتفاقية المبرمة بين “مصر للتأمين” وشركته تأتى في إطار إستراتيجية مصر 2030 لتوطين التكنولوجيا والتحول الرقمي والشمول المالي، مشيرا إلى أن “الأولى” ستستفيد من استخدام التقنيات المتطورة والخدمات الذكية لمنصات “الثانية” بما في ذلك إدارة المطالبات التأمينية و المعاينات الإلكترونية و إصدار الوثائق التأمينية والمدفوعات الرقمية.

وأضاف أن ذلك يساعد إدارات شركات التأمين على اتخاذ قرارات مبنية على أسس حقيقية وسليمة، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا في التسويق والتواصل مع العملاء من خلال توفير تطبيق محمول وقواعد بيانات العملاء التي تتيح للشركة معرفة المزيد عن العميل وعاداته ورغباته واحتياجاته، وتقديم الحلول التأمينية التي تناسبه وكلها أمور تزيد من رضاء وولاء العملاء.