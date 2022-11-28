مصر للتأمين تبدأ الإصدار الإلكتروني لوثيقتى السيارات وحياة كريمة



أطلقت شركة مصر للتأمين إحدى شركات مجموعة مصر القابضة للتأمين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام الموبايل ابلكيشن الخاص بإصدار وثيقة تأمين السيارات ووثيقة حياة كريمة بالتعاون مع شركة ايجي انشورتيك للتطبيقات الالكترونية وخدمات السوفت وير.

الحينى : إطلاق الأبلكيشن يعزز التوجهات الاستراتيجية للمجموعة



وأكد باسل الحيني رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين أن إطلاق شركة مصر للتأمين للموبايل ابلكيشن يعزز التوجهات الإستراتيجية للمجموعة لتطوير أنشطتها وتقديم أفضل الحلول التأمينية المبتكرة في مصروالإستفادة من التطور التكنولوجي للوصول للعملاء بشكل أسرع وتحسين آلية التعامل مع العملاء.واضاف الحينى إن ذلك يتوافق كلياً مع سعي المجموعة لتحديث الخدمات التأمينية بايجاد طرق تسويقية سريعة وفتح قنوات إتصال متعددة مع العملاء وأن ذلك يأتي ضمن تنفيذ المجموعة لأكبر خطة للتحول الرقمي في تاريخ المجموعة .

باسل الحيني رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين

ومن جهته أكد عمر جودة عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين أن هذه الخطوة الاستراتيجية مع شركة إيجي إنشورتيك ستقود مسيرة التحول الرقمي؛ و تساعد على توفير أحدث التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي لتوفير الخدمات التأمينية عبر منصات ذكية لتقديم تجربة رقمية استباقية لعملاء مصر للتأمين وميكنة كامل العملية التأمينية .

عمر جودة عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين



وأوضح جودة أن هذا التعاون يأتي ضمن خطة الشركة لميكنة كافة فروع التأمين الخاصة بالافراد كتأمين السيارات والحوادث الشخصية (حياة كريمة) وذلك بهدف توفير الخدمة التأمينية لشريحة كبيرة من عملاء الشركة بأسرع وقت واقل إجراءات .



ولفت أنه يمكن للعميل من إتخاذ كافة خطوات إصدار وثيقة تأمين السيارات وحساب قسط التأمين وإختيار وقت ومكان المعاينة وكذلك الدفع online عن طريق العديد من شركائنا من شركات الدفع الالكتروني وكذلك إصدار وثيقة تأمين حياة كريمة التى توفر للعملاء العديد من المزايا التأمينية والتغطيات مقابل قسط سنوي بسيط 75 جنيه من خلال التطبيق بأبسط الخطوات والإجراءات دون الحاجة الى التوجه لاي فرع من فروع الشركة وجاري خلال الفترة المقبلة استكمال تنفيذ منظومة تعويضات السيارات من خلال التطبيق بعد ان حصلت الشركة على الموافقات اللازمة حتى يتمكن العميل من إتمام كافة خطوات العملية التأمينية من اصدار وتعويض بكل سهولة ويسر.

المهندس أحمد عيسى الرئيس التنفيذي لشركة إيجي إنشورتيك

التعاون بين مصر للتأمين وايجى انشورتك خطوة نحو التحول الرقمى



ومن جانبه أوضح المهندس أحمد عيسى الرئيس التنفيذي لشركة إيجي إنشورتيك ان رؤية شركته تتمثل في تقديم خدمات غير مسبوقة للتسهيل علي المتعاملين وتوفير منصات تكنولوجية متطورة للحصول علي كافة الخدمات التأمينية في اسرع وقت وبأقل مجهود، وتهدف شركة إيجي انشورتك الي تقديم معيار فريد للخدمات الرقمية في قطاع التأمين في مصر والتي تربط جميع أصحاب المصلحة لإتمام الإجراءات المطلوبة الكترونيا وبإستخدام أحدث التقنيات.

وأضاف عيسي إن التعاون مع شركة مصر للتأمين يعد خطوة مهمة لإيجي انشورتك والتحول الرقمي في قطاع التأمين في مصر، وأكد علي توظيف كل الجهود والخبرات وأحدث التقنيات لتغطية شريحة أكبر من المستفيدين وتحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة وزيادة رضا العملاء.



اكد د. احمد نايل العضو المنتدب للقطاع التجاري بشركة إيجي إنشورتيك ان الإتفاقية المبرمة بين شركة مصر للتأمين وشركة إيجي إنشورتيك تأتى في إطار استراتيجية الدولة 2030 لتوطين التكنولوجيا والتحول الرقمي والشمول المالي. وسوف تستفيد شركة مصر للتأمين من استخدام التقنيات المتطورة والخدمات الذكية لمنصات شركة إيجي إنشورتيك بما في ذلك إدارة المطالبات التأمينية و المعاينات الإلكترونية و إصدار الوثائق التأمينية والمدفوعات الرقمية؛ حيث تقدم شركة إيجي إنشورتيك التكنولوجيا التي توفر عددًا كبيرًا من التقارير وتحليلات نتائج الأعمال .وأكد أن ذلك يساهم كثيرًا ويساعد الإدارات المختلفة لشركات التأمين على اتخاذ قرارات مبنية على أسس حقيقية وسليمة، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا في التسويق والتواصل مع العملاء من خلال توفير تطبيق محمول و قواعد بيانات العملاء التي تتيح للشركة معرفة المزيد عن العميل وعاداته ورغباته واحتياجاته، وتقديم الحلول التأمينية التي تناسبه وهى كلها أمور تزيد من رضاء وولاء العملاء وتهدف الى تحسين تجربتهم التأمينية.