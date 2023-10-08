«مصر للتأمين» الراعي البلاتيني لمعرض تراثنا للحرف اليدوية

تشارك شركة مصر للتأمين، كراع بلاتيني لمعرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذي يعقد خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر 2023، برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ويأتي هذا المعرض ليعكس اهتمام الدولة بقطاع الحرف اليدوية والتراثية، من أجل توفير أوجه الدعم لأصحاب المشروعات والعمل على توفير كافة الإمكانيات والفرص المتاحة من أجل العمل على تطوير هذا القطاع الهام بما يليق بالتراث الذي تملكه مصر ، فمصر تمتلك رصيدا هائلا ومتنوعا من الحرف والفنون اليدوية التى تعكس ثقافة وطننا وترسم هويته وشخصيته الفريدة التى اكتسبتها على مدار العصور.

وقالت شركة مصر للتأمين إن هذا التراث يعد كنزا وقيمة هامة لمصر.

وأكد عمر جودة عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، أن مشاركة الشركة في رعاية المعرض تأتي انطلاقا من العديد من الأبعاد فتأتي انطلاقا من دورها الوطني وإيمانا منها بأن هذا المعرض يعد نافذة للآلاف من المبدعين والحرفيين المهرة التى تزخر بهم مصر والذين عبروا عن هويتنا على مدار العصور ، وأن هذا المعرض الذي يحظى بمشاركة الآلاف من العارضين بالاضافة الى الشخصيات العامة وقادة الرأي ومشاركه عدد من الدول العربية مما يفتح آفاقا جديدة لوصول الصناعة المصرية إلى العالمية.

مصر للتأمين تهدف للتوعية بأهمية القطاع فى حماية المشروعات

وأشار جودة إلى أن المشاركة في رعاية المعرض تعد فرصة لنشر الوعي التأميني والقاء الضوء على أهمية التأمين لحماية المشروعات والاعمال فشركة مصر للتأمين توفر العديد من التغطيات التأمينية العديدة والمتميزة لحماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها على سبيل المثال: تغطية الممتلكات ضد خطر الحـريق ، تغطية المؤمن له ضد خطر الحوادث الشخصية وضد خيانة الأمانة وكذلك تغطية المؤمن له ضد المسئولية المدنية وأن ما توفره مصر للتأمين من دعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد هدفا من اهداف الشركة لتحقيق التنمية المستدامة، فتوفير الشركة للتغطيات التأمينية المناسبة للحرف اليدوية والتراثية المتنوعة و اصحاب المهن اليدوية والحرفيين يسهم في زيادة قدرتهم على استمرار أنشتطهم والتوسع في مشروعاتهم وقدرتهم على مواجهة أي صعوبات أو معوقات تؤثر على مشروعتهم.

وقد زارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية جناح الشركة بالمعرض، وقد أشادت بالدور الهام الذي تقوم به شركة مصر للتأمين منذ نشأتها لحماية مقدرات الاقتصاد الوطني وحماية المشروعات الاقتصادية بتوفير التغطيات التأمينية المناسبة.