«مصر للتأمين التكافلي» تفوز بتغطية أصول «بي آندي» للملابس

فازت شركة مصر للتأمين التكافلى –ممتلكات ومسئوليات- بتغطية أصول سلسلة محلات “بى آندى” للملابس الجاهزة.

قال محمد حسن، رئيس مجلس إدارة “الدولية لوساطة التأمين” –وسيط العملية- إنه تم إسناد الوثيقة عبر التفاوض المباشر، لافتًا إلى أن سلسلة المحلات جديدة، وتعد علامة تجارية مصرية، بعدما بدأت حاليًا بفتح 6 فروع لها.

وأضاف “حسن” أن مبالغ التأمين بالبوليصة 50 مليون جنيه، تغطى مخاطر الحريق والأخطار الإضافية، مثل كسر الزجاج، وفقد الإيراد، فضلًا عن الكوارث الطبيعية، التى تشمل المقر الرئيسى للشركة، وفروعها ومخازنها ومحتوياتها من البضائع وغيرها.

وأوضح أنه سيتم تعويض العملاء على سبيل المثال عن الخسائر فى الأرواح، والممتلكات والناتجة عن توقف الأعمال وفقد الدخل لأصحاب الممتلكات التى تضررت بسبب تلك الكوارث الطبيعية.

وأشار إلى أن التغطيات الإضافية تضم أيضًا مخاطر الشغب والاضطرابات المدنية والإضرابات العمالية.

ويعرف الشغب بأن يقوم شخص أو أكثر أثناء المظاهرات مثلًا بأفعال عنف ضد أشخاص آخرين أو ضد الشرطة تؤدى إلى الفوضى.

ولفت إلى أن تغطيات الشغب والإضرابات العمالية والاضطرابات المدنية تعوض الخسارة أو الضرر الذى قد ينشأ بطريق مباشر وبوسائل خارجية عنيفة، للممتلكات المؤمن عليها.

وكشف “حسن” أنه من المتوقع زيادة عدد فروع سلسلة محلات الملابس الجاهزة إلى 25 أو 30 منفذا خلال العام المقبل، بدلًا من 6 فقط حاليًا، ما سيترتب عليه ارتفاع مبالغ التأمين بالوثيقة.