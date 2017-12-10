مصر للتأمين التكافلي تستكمل إجراءات ترخيص مزاولة نشاطها

الشاذلي جمعة: تنتظر شركة "مصر للتأمين التكافلى" حصولها على الترخيص النهائى من الهيئة العامة للرقابة المالية؛ لمزاولة نشاطها بشكل رسمى فى السوق، متوقعا ذلك قبل نهاية العام الحالى أو بداية العام المقبل بعد انتهاء تقديم ملف الشركة للجهات المختصة. قال أحمد مرسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة

الشاذلي جمعة:

تنتظر شركة “مصر للتأمين التكافلى” حصولها على الترخيص النهائى من الهيئة العامة للرقابة المالية؛ لمزاولة نشاطها بشكل رسمى فى السوق، متوقعا ذلك قبل نهاية العام الحالى أو بداية العام المقبل بعد انتهاء تقديم ملف الشركة للجهات المختصة.

قال أحمد مرسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن شركته سوف تكتتب فى جميع فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات، خاصة وثائق مخاطر عدم السداد، ووثيقة ضمان سداد القروض ضمن تغطيات الائتمان والوثيقة البنكية وغيرها وتم الجمع بين عدد من التغطيات فى حزمة واحدة ببعض الوثائق بهدف تكوين محفظة أقساط متوازنة مع التركيز على نشاط تأمين الائتمان والتأمين على المشروعات متناهية الصغر.

وأكد مرسى أن شركته تركز فى بداية نشاطها على نشاط التأمين على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى قيادة قاطرة نمو أقساطها فى السوق خلال عامها الأول بعد حصولها على الموافقة المبدئية للهيئة العامة للرقابة المالية على مزاولة نشاطها فى نشاط التأمين التكافلى بفرع الممتلكات المسئوليات.

وأوضح أن التأمين متناهى الصغر سوف يشهد دفعة كبيرة خلال الفترة المقبلة بعد إصدار قانون التمويل متناهى الصغر وإصدار الهيئة العامة للرقابة المالية لقواعد التأمين متناهى الصغر وتشجيع الدولة للمشروعات الصغيرة وتشجيع البنوك على التوسع فى القروض الصغيرة ومتناهية الصغر.

ويبلغ رأس المال المدفوع 60 مليون جنيه فيما يبلغ رأس المال المصدر 120 مليون جنيه و يبلغ رأس المال المصرح به 500 مليون جنيه و المساهمين بالشركة هم شركة “مصر القابضة للتأمين” بنسبة 40% وشركة “مصر لتأمينات الحياة” بنسبة 20% وكذلك شركة “مصر لإدارة الأصول العقارية” بنسبة 20% فيما تساهم الشركة القابضة للأدوية بنسبة 10% وكذلك صندوق مصر للتمويل والاستثمار بنسبة 10% أيضا.

