مصر للتأمين التكافلي تتعاقد مع «تك كيوب» لمزاولة الإصدار الإلكترونى للإجبارى

الشاذلي جمعة تعاقدت شركة مصر للتأمين التكافلى مع شركة تك كيوب لتكنولوجيا المعلومات؛ لتوفير نظام إلكترونى خاص بإصدار وثيقة التأمين الإجبارى للمسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات «الإجبارى». كشف حامد محمود، رئيس قطاع الشئون الفنية بالشركة، أن شركته تنتظر موافقة الهيئة العامة للرقاب

الشاذلي جمعة

تعاقدت شركة مصر للتأمين التكافلى مع شركة تك كيوب لتكنولوجيا المعلومات؛ لتوفير نظام إلكترونى خاص بإصدار وثيقة التأمين الإجبارى للمسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات «الإجبارى».

كشف حامد محمود، رئيس قطاع الشئون الفنية بالشركة، أن شركته تنتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للسماح لها بالإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين الإجبارى «سيارات»، فى ظل حصول العديد من شركات التأمين على ذلك الترخيص خلال الفترة الماضية، بعد سماح الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات بالإصدار الإلكترونى لبعض الوثائق، ومنها الإجبارى «سيارات»، ووثيقة تأمينات السفر لصالح شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وكذلك الحياة المؤقت لشركات تأمينات الحياة.

وأكد محمود أن الهدف هو تكوين محفظة أقساط متنوعة ومتوازنة ومُربحة عبر العمل فى جميع فروع التأمين، مع استهداف المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى بداية عمل الشركة التى حصلت على ترخيص مزاولة نشاطها مؤخرًا، والذى يحمل رقم 38 ضمن شركات التأمين المقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح أن شركته جاهزة لمزاولة نشاط التأمين الإجبارى سيارات، وتسعى للاستفادة من مزايا الإصدار الإلكترونى، والتى تساعد شركات التأمين فى التحكم بعمليات الإصدار وسرعة تحصيل الأقساط والسيطرة على صرف التعويضات المستحقة للعملاء، بما يسهم فى تقليل فاتورة التعويضات وزيادة عائد الاستثمار وتوافر السيولة.