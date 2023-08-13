«مصر للتأمين التكافلى – حياة» تخطط لتحقيق أقساط بقيمة 700 مليون جنيه

تخطط شركة «مصر للتأمين التكافلى- حياة» لتحقيق أقساط بقيمة 700 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة.

كشفت عبير حلمى العضو المنتدب للشركة أن ذلك يأتى بالتوازى مع خطة التوسع الجغرافى لافتتاح 4 فروع جديدة خلال ثلاث سنوات، منها فرعان بالقاهرة وثالث بالإسكندرية لخدمة منطقة الدلتا أيضا، والأخير فى الصعيد.

وأوضحت أن ملكية الشركة تتوزع بين «مصر القابضة للتأمين بواقع %12، و %20 لصالح كل من «مصر للتأمين» و«مصر لتأمينات الحياة»، و%24 لكل من «البنك الأهلى المصري» و«بنك مصر» .

وأشارت إلى أن شركتها سوف تعتمد فى تسويق وتوزيع منتجاتها على ثلاث طرق رئيسية وهى الوسطاء لتسويق المنتجات الجماعية، بجانب تشكيل إدارة من المنتجين لبيع الوثائق الفردية.

ولفتت إلى أن الطريقة الثالثة هى التوجه إلى التأمين المصرفى، عبر توزيع وبيع المنتجات الخاصة بالشركة عبر فروع البنوك.

وأوضحت أنه سوف يتم التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية خلال الربع الأخير من العام الجارى لاعتماد المنتجات الجديدة التى نرغب فى تسويقها وبيعها عبر فروع البنوك.

وأكدت أن شركتها تسعى إلى التوسع أفقيا للوصول إلى جميع الشرائح وتقديم المنتج الذى يناسب كل شريحة منها على حدة، مثل عملاء متناهى الصغر، وهم يحتاجون إلى منتجات لتغطية مخاطر عدم السداد الناتجة عن الوفاة، وكذلك «الطبى».

وأشارت إلى أن جائحة كورونا المستجد «كوفيد-19» زادت وعى العملاء بأهمية الحفاظ على صحتهم، وارتفع الطلب على التأمين الطبى لتغطية الحالات الحرجة والأمراض المزمنة والأوبئة.

وأكدت أن فترة وباء كورونا شهدت زيادة فى الوفيات، وارتفع معدل قلق الناس وتخوفهم من الأخطار التى يتعرضون لها؛ مما أدى إلى التفكير فى كيفية تأمين مستقبل أسرهم فى حالة انقطاع الدخل وهو ما ساهم فى ارتفاع الطلب على التأمين.

وأضافت أن شركتها تستهدف التوسع فى التأمين الطبى ولكن عبر ضبط تلك المنظومة ومنع حالات سوء الاستخدام أو الغش لتصل التعويضات إلى مستحقيها، ووضع نظام داخلى لإدارة تلك المنظومة والتحكم بها. جدير بالذكر أن رأس المال المدفوع حاليا لشركة مصر للتأمين التكافلى – حياة يبلغ 150 مليون جنيه.