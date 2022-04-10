«مصر للتأمين التكافلى» تعلن بلوغ حجم الاكتتاب في صندوقها النقدي 260 مليون جنيه

كشف أحمد مرسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلى (ممتلكات ومسئوليات) عن فتح باب الشراء والاسترداد في وثائق صندوق شركة مصر للتأمين التكافلى النقدى بالجنيه المصرى المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية اعتبارا من يوم الخميس 7 أبريل.

وأضاف مرسي أن ذلك يأتى بعد النجاح فى تغطية الاكتتاب بحجم يفوق المبلغ المستهدف المعلن عنه مسبقًا، وهو 100 مليون جنيه، حيث وصل حجم الاكتتاب في وثائق استثمار الصندوق إلى مبلغ نقدي نحو 260 مليون جنيه، بمعدل تغطية 2.6 مرة من الحجم المستهدف للصندوق فى الاكتتاب الأولى ، حيث تقرر غلق باب الاكتتاب قبل موعده بشهر ونصف نظرا لما شهده الصندوق من إقبالا من جانب العديد من المؤسسات والأفرد بنحو 120 مستثمرا.

وأوضح مرسى أن شركة مصر للتأمين التكافلى والتى تمثل إحدى الشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين أكبر وأعرق كيان مالى غير مصرفى فى مصر تهدف من إطلاق هذا الصندوق إلى تقديم أداة استثمارية للشخصيات الاعتبارية والمستثمرين الأفراد متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية؛ وايضا ما يتمتع به صندوق مصر للتأمين التكافلى من سياسة استثمارية تمكنه من أن يكون الوعاء الاستثمارى الأمثل لإدارة السيولة النقدية للمؤسسات الاعتبارية ووعاء ادخارى متميز للمستثمرين الأفراد.

ومن جانبه، أعرب محمد مصطفى العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لإدارة الاستثمارات ذراع إدارة الأصول للبنك العربى الأفريقى الدولى عن اعتزازه بالثقة التى حظيت به شركة العربى الأفريقى لإدارة هذا المنتج الاستثمارى لما تتمتع به شركته من خبرات وما حققته من لعوائد استثمارية متميزة للصناديق التى تديرها ولكافة عملائها خلال السنوات الماضية.

وأضاف مصطفى أنه تقرر غلق باب الاكتتاب سريعا بعد التغطية الجيدة التى شهدها الصندوق والتى تعكس مزيد من الإقبال من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.



وجدير بالذكر أنه سيتم استثمار أصول الصندوق فى أدوات مالية ذات سيولة قصيرة ومتوسطة الأجل مثل أذون وسندات الخزانة والأوعية الادخارية المتوافقة مع مبادئ الشريعة بحيث يكون متوسط آجال الاستحقاق لا يزيد عن 150 يوما بما يتيح للمستثمر منتجا ذا عائد يومى تراكمى.

وأشاد مصطفى بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في توسيع قاعدة الجهات التى تتلقى الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار، علما بأنه قد شاركت 5 جهات فى تلقى الاكتتاب وهى شركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، وشركة مصر كابيتال، وشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية، وشركة ثاندر، وشركة مباشر لتداول الأوراق المالية.