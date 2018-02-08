مصر للتأمين التكافلى تخترق منطقة الصعيد.. الشهر المقبل

الشاذلى جمعة تخترق شركة مصر للتأمين التكافلى منطقة الصعيد، الشهر المقبل، عبر افتتاح أول فروعها بتلك المنطقة بمحافظة المنيا. كشف أحمد مرسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن شركته لديها طموح لمد مظلة التأمين لمنطقة الصعيد عبر خطة لافتتاح…

الشاذلى جمعة





تخترق شركة مصر للتأمين التكافلى منطقة الصعيد، الشهر المقبل، عبر افتتاح أول فروعها بتلك المنطقة بمحافظة المنيا.

كشف أحمد مرسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن شركته لديها طموح لمد مظلة التأمين لمنطقة الصعيد عبر خطة لافتتاح فروع أخرى بشمال وجنوب الصعيد خلال الفترة المقبلة، معتبرًا أن تلك المنطقة واعدة فى ظل اهتمام الدولة بالصعيد وتأسيس المشروعات الجديدة هناك وخلق المزيد من فرص العمل.

وأضاف مرسى، خلال حفل بدء نشاط شركته، اليوم، أن شركته تخطط لافتتاح فروع لها بمنطقة قناة السويس والدلتا والتجمع الخامس ومصر الجديدة، حيث نجحت شركته فى افتتاح فروع لها بالقاهرة والإسكندرية ومنطقة مصر الجديدة خلال الفترة الماضية.