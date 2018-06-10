مصر للتأمين التكافلى تحقق 30 مليون جنيه أقساطًا خلال 3 شهور

تضيف فرعين وخطة لافتتاح ثلاثة أخرى فى العام الجديد الانضمام إلى عضوية مجمعة الأخطار النووية ومفاوضات مع أحد البنوك لتسويق وثيقة الحوادث الشخصيةالشاذلى جمعة حققت شركة "مصر للتأمين التكافلى" 30 مليون جنيه خلال ثلاثة أشهر من بدء نشاطها مطلع فبراير الماضى وحتى نهاية مايو الماضى.قال أحمد مرسى،

تضيف فرعين وخطة لافتتاح ثلاثة أخرى فى العام الجديد

الانضمام إلى عضوية مجمعة الأخطار النووية ومفاوضات مع أحد البنوك لتسويق وثيقة الحوادث الشخصية

الشاذلى جمعة

حققت شركة “مصر للتأمين التكافلى” 30 مليون جنيه خلال ثلاثة أشهر من بدء نشاطها مطلع فبراير الماضى وحتى نهاية مايو الماضى.

قال أحمد مرسى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة إن شركته حققت 14 مليون جنيه أقساطا فى فرع السيارات التكميلى وباقى المحفظة مقسمة على كل من التأمينات الهندسية والحوادث الشخصية، لافتا إلى أنه تم تحقيق 3 ملايين جنيه فى فرع التأمين البحرى وكذلك تتوسع الشركة فى تغطية مخاطر عدم السداد، مشيرا إلى أن شركته تضع خطة للسنوات الثلاث المقبلة وتنتظر اعتمادها من مجلس الإدارة.

وكشف مرسى أن شركته افتتحت خلال الأيام الماضية أحدث فروعها الجغرافية فى مدينة نصر فيما تنهى الترتيبات النهائية حاليا لتجهيز فرعها الجديد بالمنيا بمنطقة الصعيد تمهيدا لافتتاحه فى مطلع يوليو المقبل ليبدأ عمله مع بداية العام المالى الجديد.

وأوضح أن شركته لديها فرعان بالقاهرة حاليا أحدهما لتأمينات السيارات وفرع بمدينة الإسكندرية، مشيرا إلى خطة الشركة لافتتاح ثلاثة فروع جديدة خلال العام المالى الجديد 2018/2019 فى مدينتى المنصورة وبروسعيد، بالإضافة إلى فرع آخربالقاهرة الكبرى وتتم المفاضلة فيه بين مناطق المعادى والسادس من أكتوبر.

وأشار إلى مفاوضات شركته مع أحد البنوك لتسويق وثيقة الحوادث الشخصية من خلاله والتى تغطى مخاطر الوفاة بحادث والعجز الكلى المستديم بمبلغ 100 ألف جنيه وكذلك الجزئى المستديم بنسبة من المبلغ وفقا لنسبة العجز التى يحددها التقرير الطبى بجانب تغطية مصاريف العلاج والأجهزة التعويضية ونقل الجثمان.

ولفت مرسى إلى اشتراك شركة فى مجمعة الأخطار النووية، مشيرا إلى إخطار المجمعة للهيئة العامة للرقابة المالية بانضمام شركته له، موضحا أن حصة شركته 0.05% من الطاقة الاستيعابية للمجمعة والبالغة 20 مليون دولار.