«مصر للتأمين التكافلى» تحقق 293 مليون جنيه أقساط

حققت شركة «مصر للتأمين التكافلى»-ممتلكات ومسئوليات- 293 مليون جنيه أقساط خلال التسعة شهور الأولى من العام المالى 2022/2023 ، فيما تخطط لتحقيق 305 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل.

447 مليون جنيه استثمارات الشركة خلال 9 شهور

كشف أحمد مرسى العضو المنتدب للشركة عن أن تهدف استراتيجية الشركة تهدف إلى تحقيق نسب نمو عالية مع الحفاظ على الاكتتاب الجيد وانتقاء الأخطار وتحقيق ربح فني وتعظيم عوائد الاستثمارات والدراسة الجيدة والمتأنية لكل خطواتنا، وهو ما يمكن أن نطلق عليه النمو المربح لكافة الأطراف، حيث يحصل العملاء على أفضل الخدمات التأمينية الممكنة ويحصل وسطائنا على عمولاتهم العادلة ويحصل مساهمينا على أرباح تتناسب مع حجم استثماراتهم والأخطار التي يتحملونها.

وكشف مرسى عن ارتفاع حجم محفظة استثمارات الشركة إلى 447 مليون جنيه خلال الفترة من مطلع يوليو وحتى نهاية مارس الماضى مقابل 337 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى.

ولفت أن شركته تستثمر فى الودائع فى البنوك الإسلامية وأذون وسندات الخزانة العامة وشهادات الاستثمار، وفى الثلاثين من يونيو من العام الماضى، تم تأسيس صندوق مصر للتأمين التكافلى، وتديره شركة البنك العربي للاستثمار، مشيرا إلى أنه قد كانت الموافقة المبدئية لهيئة الرقابة المالية على حجم الاكتتاب به بمبلغ 100 مليون جنيه ، إلا أن ثقة المستثمرين بنا أدت الى تجاوزنا هذا المبلغ بكثير ، حيث وصل حجم الاكتتاب الأولي به إلى 260 مليون جنيه.

وقد تم إنشاء صندوق استثمار شركة مصر للتأمين التكافلى النقدى بالجنية المصرى ذو العائد اليومى التراكمى المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بترخيص من هيئة الرقابة المالية وتم فتح باب تلقى طلبات الشراء والاسترداد بشكل يومى فى وثائق الصندوق ابتداء من السابع من إبريل 2022.

كما يتم التعامل على الوثيقة بيعا وشراء كل يوم من أيام العمل لدى جهات تلقى الاكتتاب، حيث يمثل بديلا أفضل من الحسابات الجارية وحسابات التوفير، بعائد يومى تراكمى (بدون توزيعات دورية)، مع أداة استثمار عالية السيولة.

مصر للتأمين التكافلى-ممتلكات ومسئوليات

واعتبر أن ذلك يعد وسيلة مثالية للاستثمار قصير المدى، فضلا على أنه يوفر عوائد أعلى مع مرور الوقت؛ نظرا للقيمة التراكمية التى تتمتع بها العوائد اليومية، كما أنه أداة مثالية لإدارة السيولة النقدية للشركات والأفراد، ولا يوجد حد أقصى على حجم الاستثمار، والسماح بالشراء والبيع اليومى دون رسوم، ولا توجد قيود على فترات الاستثمار.

الشركة تتعامل مع 530 وسيط تأمين

وأشار إلى تعامل شركته مع 530 وسيطا فى العام الجارى مقابل 476 وسيط خلال العام الماضى، جاء ذلك على هامش قيام الشركة بتكريم أبرز شركاء النجاح من الوسطاء عن نتائج أعمال العام الماضى.

وأكد أن شركته لديها 9 فروع ، بخلاف المقر الرئيسي، وفروع الشركة موزعة على مستوى الجمهورية ، حيث تتواجد في فرعين بالقاهرة في منطقتي مصر الجديدة ومدينة نصر ، وفرع في الإسكندرية ودمنهور والمنصورة وطنطا والمنيا وشبين الكوم والزقازيق.

وكانت الشركة قد حصلت على موافقة من مجلس الإدارة بافتتاح فرعا جديدا بمنطقة الدقى أو المهندسين، إلا إنها قررت تأجيل هذا الأمر ريثما تنتهي من رسم الخطوط العريضة لخطط عمل الشركة باللوائح والإجراءات الموحدة للاكتتاب بالشركة وتوحيد قواعد العمل بالفروع، مع تطوير نظام إلكترونى تستطيع الاعتماد عليه فى إدارة الوثائق، لتقليل الأخطار وزيادة الأنشطة داخل الفروع.