«مصر للتأمين التكافلى» تحصل على تغطية أصول «أختين» للأزياء

حصلت شركة مصر للتأمين التكافلى -ممتلكات ومسئوليات- على تغطية أصول «أختين» للأزياء العالمية والحقائب والإكسسوارات.

كشف محمد حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الدولية لوساطة التأمين –وسيط العملية- أن التغطية ستشمل كل فروع «أختين» والأصول الخاصة بها فى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، والتى تضم المبانى ومحتوياتها، وكذلك البضائع كالأزياء والحقائب والمجوهرات.

وأضاف «حسن» أنه بموجب وثيقة جميع الأخطار تتم تغطية أضرار الحريق والسطو وكسر الزجاج وفقد الإيجار، وكذلك ملحق الشغب والاضطرابات المدنية والإضرابات العمالية إلى جانب المخاطر الطبيعية.

ويغطى ملحق الشغب والإضرابات العمالية والاضطرابات المدنية الخسارة أو الضرر الذى قد ينشأ بطريق مباشر وبوسائل خارجية عنيفة للممتلكات المؤمن عليها، بما فيها الحريق والسطو بسبب الفعل الذى يقوم به أى شخص، مشتركاً مع آخرين.

كما يغطى أيضا الفعل المتعمد الذى يصدر من جانب أى شخص أثناء الإضراب أو مقاومة الإيقاف عن العمل، فضلًا عن الفعل القانونى الذى تقوم به السلطة الشرعية لمنع أو محاولة منع هذا الفعل أو تقليل النتائج المترتبة عليه.

وتأسست «أختين» على يد «مُناز، وأية عبد الرؤوف» عام 2014، وتنتج حقائب اليد والإكسسورات المعاصرة.

ولفت «حسن» إلى أنه فى ظل توسعات شركة «أختين» فى السوق المصرية، فستصل مبالغ التأمين على أصولها إلى 600 مليون جنيه العام المقبل.