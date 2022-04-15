طاقة

«مصر للبترول»: 10-15% زيادة جديدة فى أسعار زيوت السيارات .. والتطبيق من اليوم

مسئول حكومى للمال: الزيادات بسبب إرتفاع مركباتها بنسبة 40% .. وأغلبها مستورد من الخارج
نسمة بيومي 9:09 ص, الجمعة, 15 أبريل 22 9:09 ص, الجمعة, 15 أبريل 22

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رفعت شركة مصر للبترول أسعار زيوت السيارات بالسوق المحلية بنسب تتراوح بين 10 إلى 15% ،طبقا لأحدث منشور موزع على محطاتها .

ومن المقرر أن يتم العمل بالاسعار الجديدة بداية من صباح اليوم الجمعة الموافق 15 أبريل.

منشور شركة مصر للبترول بأسعار الزيوت الجديدة

وقال مسئول رفيع المستوى بشركة مصر للبترول فى تصريحات خاصة لبوابة المال أن تلك الاسعار الجديدة خاصة فقط بالزيوت التى تنتج فى مصنع شركة مصر للبترول .

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و عن سبب زيادة أسعار الزيوت أوضح المسئول أنه تم رفع اسعار الزيوت لان المركبات التى تدخل في تصنيعها إرتفعت قيمتها بنسبة تصل الى ٤٠٪؜ فى بعضها ، و هذه المركبات بعضها يتم استيراده من الخارج.

لذلك انعكس ذلك على إرتفاع أسعار بيع الزيوت بنسب تتراوح من ١٠ الى ١٥ ٪؜ فى بعض الانواع.

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وجاءت الاسعار الجديدة كالتالي:سعر phoentx 5W/40 SN بقيمة 143 جنيه للتر* زيت مصر S1-SL بدرجاته بقيمة 75 جنيه للتر و275 جنيه للجالون 4 لتر

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بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

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