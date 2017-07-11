مصر للبترول: زيادات البنزين والسولار لن ترفع وقود الطائرات

تستحوذ على %80 من النشاط❐ محمد شعبان: التسعير أسبوعى.. بحسب المتغيرات العالميةنسمة بيومىقال محمد شعبان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول، إنه لا تأثير على أسعار وقود الطائرات، عقب زيادات السولار والبنزين، التى أقرتها الحكومة مؤخرًا.وأوضح شعبان فى تصريحات لـ"المال"، أن أسعار بيع وقود الطائرات

تستحوذ على %80 من النشاط

❐ محمد شعبان: التسعير أسبوعى.. بحسب المتغيرات العالمية

نسمة بيومى

قال محمد شعبان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول، إنه لا تأثير على أسعار وقود الطائرات، عقب زيادات السولار والبنزين، التى أقرتها الحكومة مؤخرًا.

وأوضح شعبان فى تصريحات لـ”المال”، أن أسعار بيع وقود الطائرات، تحديدها من خلال الهيئة العامة للبترول، طبقا للأسعار العالمية، وأن الهيئة تحدد التسعير أسبوعيًا أو كل 15 يومًا بحد أقصى، بحسب المتغيرات العالمية.

وأكد أن الشركة تستحوذ على %80 من نشاط تموين الطائرات، داخل مصر، بخلاف نشاطها فى مجال تموين السيارات والسفن.

وتعد شركة مصر للبترول إحدى أكبر شركات تسويق المنتجات البترولية فى مصر، بدأت عام 1911 تحت اسم شركة شل مصر ليمتد، ومصرت عام 1964.

يذكر أن الحكومة رفعت أسعار المشتقات البترولية للمرة الثانية خلال أقل من 7 أشهر، وزاد سعر لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات بدلا من 3.5، بزيادة 43 %، والسولار وبنزين 80 إلى 3.65 جنيه، بدلا من 2.35، بزيادة 55 %، وبنزين 95 إلى 6.60 جنيه، بدلا من 6.25 بارتفاع 5.6 %.

كما طبقت الحكومة اعتبارا من مطلع يوليو الجارى، زيادة ضريبة القيمة المضافة نقطة مئوية، لترتفع من 13 % فى العام المالى الماضى (2016/ 2017)، إلى 14 % العام المالى الجارD.

