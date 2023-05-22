«مصر للبترول» تنفذ أول مشروعاتها لتموين السيارات فى العاصمة الإدارية

تعكف شركة مصر للبترول على تنفيذ أول مشروعاتها فى العاصمة الإدارية الجديدة، بتكلفة استثمارية مبدئية تتجاوز 200 مليون جنيه، وفقا لتصريحات مصادر مطلعة لـ«المال».

وقالت المصادر إن المشروع الجديد يعد واحدا من أكبر المشروعات التى تنفذها الشركة، ويتضمن إنشاء محطتين متكاملتين لتموين السيارات بمختلف أنواع الوقود « البنزين والسولار والغاز الطبيعى» ملحقتين بمجمعات خدمية متكاملة للعملاء، بتكلفة استثمارية مبدئية تتجاوز 100 مليون جنيه للواحدة.

وأوضحت أنه جار حاليا استكمال جميع الموافقات والتراخيص الخاصة بالمشروع الجديد، تمهيدا لبدء الإنشاءات خلال الفترة المقبلة، مرجحة أن تستغرق الإنشاءات 6-8 شهور بمجرد الحصول على التراخيص.

وأضافت أن مساحة المشروع الإجمالية تبلغ 20 ألف متر، منها 8 آلاف لإنشاء المحطتين بواقع 4 آلاف لكل واحدة، والباقى سيتم استغلاله وتخصيصه لتنفيذ الملحقات والمجمعات الخدمية مثل المحال والمطاعم والمساحات الخضراء.

ولفتت المصادر إلى أن إجمالى عدد محطات مصر للبترول فى محافظات الجمهورية يتجاوز 1500، موضحة أنها دخلت فى شراكة مع «غازتك» لتوفير خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى فى نحو 300 محطة بجانب التموين بالبنزين والسولار.

وتأسست شركة مصر للبترول فى 1911 تحت اسم «شل مصر ليمتد» وتم تمصيرها عام 1964 وتمثل الذراع اليمنى لقطاع البترول فى تسويق المشتقات وتموين السيارات بالوقود، بحصة سوقية تدور حول %30.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة تنفذ خطة طموح تستهدف منها التوسع فى خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى وشحن السيارات الكهربائية.

وتعمل الشركة على استكمال تنفيذ عدد من المشروعات خلال العام الجارى تتضمن تدشين محطات جديدة، وتنفيذ عمليات الصيانة والإحلال والتجديد لنظيرتها القائمة، فضلا عن التوسع فى نشاط التوزيع والتخزين، بجانب التوسع فى تموين السفن والطائرات بالوقود، والتى تقدمها فى أكثر من 15 مطارا.

وأشارت إلى أن الشركة تقدم خدمة تموين السفن بالوقود فى 3 موانئ رئيسية فى مصر، وتسعى إلى زيادة حجم مبيعاتها من تلك المنتجات، فضلا عن المشتقات البترولية الرئيسية التى تقوم بتوزيعها محليا مثل السولار والبنزين. وتعمل «مصر للبترول» وفق خطة تستهدف زيادة السعات لتخزين المشتقات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلية.