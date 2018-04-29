مصر للبترول تنشئ أول مصنع للمنظفات بالإسكندرية

■ تخصيص 157 مليونًا لشراء 14 وحدة لتموين الطائرات أمانى العزازىتعتزم شركة مصر للبترول إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول، التوسع فى حجم نشاطها بإقامة أول مصنع للمنظفات بمحافظة الإسكندرية بتكلفة استثمارية 110 ملايين جنيه، ومن المقرر الانتهاء من إنشائه خلال العامين المقبلين.

■ تخصيص 157 مليونًا لشراء 14 وحدة لتموين الطائرات



أمانى العزازى

تعتزم شركة مصر للبترول إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول، التوسع فى حجم نشاطها بإقامة أول مصنع للمنظفات بمحافظة الإسكندرية بتكلفة استثمارية 110 ملايين جنيه، ومن المقرر الانتهاء من إنشائه خلال العامين المقبلين.

كشف المحاسب حسين فتحى، رئيس شركة مصر للبترول، أن الموازنة الاستثمارية لشركته 428 مليون جنيه، وتعد من أكبر الموازنات التى تم رصدها فى تاريخ الشركة وذلك بهدف تغطية احتياجات الخطة الاستثمارية التى تشمل بجانب إنشاء مصنع المنظفات تخصيص 157 مليون جنيه لشراء 14 وحدة لتموين الطائرات بمطارات الشركة وتخصيص 85 مليون جنيه لشراء وحدة لتموين السفن بميناء بورسعيد بجانب 4 وحدات تملكها الشركة وتقوم بأداء خدمة التموين فى موانئ السويس والإسكندرية والسويس.

ولفت فتحى إلى قيام الهيئة العامة للبترول حاليا بإعادة دراسة منظومة تموين السفن بالموانى التى تشارك فيها بوحداتها من خلال الجمعية التعاونية ومصر للبترول بغرض التوسع فى أداء الخدمة وتطويرها بما يتناسب مع المتغيرات الحادثة فى قطاع النقل البحرى والمشروعات المستقبلية الجارى إنشاؤها بمنطقة قناة السويس.

ونفى رئيس شركة مصر للبترول أى اتجاه لتقليص نشاط شركته بميناء غرب بورسعيد حيال تنفيذ مخطط الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس بتطوير ميناء غرب بورسعيد واستقطاع رصيف البترول الذى تزاول عليه الشركة نشاطها لصالح أغراض التطوير وإضافة مساحات داخل الميناء للتوسع فى أنشطة النقل البحرى.

وأشار فتحى إلى أن أجهزة الدولة يجب أن تتكامل ولا تتصارع حيث إن التطوير ينعكس على موارد الدولة ويصب فى دعم خزينتها فى النهاية سواء كان لصالح وزارة البترول أو وزارة النقل ممثلة فى هيئات الموانئ.

من ناحيته، كشف عن جهود حثيثة تقوم بها الهيئة العامة للبترول لتحديد مشاركة القطاع فى هيكل المساهمات الخاص بإنشاء أول شركة وطنية لتموين السفن بمنطقة قناة السويس والتى وافق على إنشائها الرئيس عبد الفتاح السيسى وأعلن عنها الفريق مهاب مميش رئيس الهيئتين الاقتصادية وقناة السويس.

ولفت إلى أنه من المتوقع مشاركة شركته فى الشركة الجديدة بما لمصر للبترول من خبرات فى نشاط تموين السفن، مشيرا إلى أن نسب الشراكة تحددها لنا الهيئة العامة للبترول بعد استصدار الموافقات اللازمة فى قطاع البترول.

وأضاف رئيس الشركة أنه من المستهدف تحقيق حجم المبيعات يتجاوز 10 ملايين طن خلال العام المالى 2018 /2019 بقيمة 49,8 مليار جنيه، لأول مرة فى تاريخ شركته، وذلك فى إطار خطة متكاملة لتحديث وتطوير منظومة نقل وتداول وتخزين المنتجات البترولية.