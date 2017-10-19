مصر للبترول تفتتح 63 محطة وقود جديدة

نسمة بيومىتستعد شركة مصر للبترول لافتتاح 63 محطة جديدة لتموين السيارات بالوقود خلال ستة أشهر، بتكلفة لن تقل عن 250 مليون جنيه.قال المهندس محمد شعبان، رئيس مجلس إدارة الشركة، لـ«المال»، إن تكلفة المحطة الواحدة تتراوح بين 4 – 10 ملايين جنيه، مضيفا أن التوسع فى إنشاء محطات جديدة ي

نسمة بيومى

تستعد شركة مصر للبترول لافتتاح 63 محطة جديدة لتموين السيارات بالوقود خلال ستة أشهر، بتكلفة لن تقل عن 250 مليون جنيه.

قال المهندس محمد شعبان، رئيس مجلس إدارة الشركة، لـ«المال»، إن تكلفة المحطة الواحدة تتراوح بين 4 – 10 ملايين جنيه، مضيفا أن التوسع فى إنشاء محطات جديدة يتم بالتوازى مع عمليات تأهيل وتجديد القديمة.

و«مصر للبترول» إحدى أكبر شركات تسويق المنتجات البترولية فى مصر، وبدأت عملها عام 1911 تحت اسم شركة «شل مصر ليمتد»، وتم تمصيرها عام 1964.

وتابع :« مصر للبترول تمتلك 1334 محطة تموين، موزعة على مستوى الجمهورية، وتمثل الذراع الأيمن لقطاع البترول فى عملية توزيع المشتقات البترولية وتموين السفن والطائرات».

وأضاف أن الشركة قامت منذ أيام بافتتاح محصة الصف لتموين السيارات، كما قامت بزيارة موقع مستودع تسهيلات تخزين وتداول المنتجات البترولية الجديد بمدينة بدر.

يشار إلى أن التكلفة الاستثمارية للمستودع الجديد تبلغ 33 مليون دولار، وتبلغ طاقته التخزينية حوالى 26 ألف طن، ويقع على مساحة 120 ألف متر مربع، ويشتمل على صهريجين لمنتج السولار بسعة إجمالية 12 ألف طن وصهريجين لبنزين 80 بسعة إجمالية 7 آلاف طن وثلاثة صهاريج لبنزين 92 بسعة إجمالية 6 آلاف طن وصهريج لبنزين 95 بسعة 750 طنا.

وعن إمدادات المشتقات البترولية من بنزين وسولار، أكد «شعبان» انتظام معدلات ضخ المشتقات من المستودعات الرئيسية، حتى كامل محطات مصر للبترول، فضلا عن انتظام عملية توزيعها للمواطنين.

على صعيد آخر، أكد «شعبان» أن «مصر للبترول» مستمرة فى التوسع باستثمارات ومشروعات تموين الطائرات بالوقود، موضحًا أن الشركة تستحوذ على %80 من نشاط تموين الطائرات فى مصر.