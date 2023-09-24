«مصر للابتكار» ترفع رأسمالها إلى 4 مليارات جنيه لتمويل الشركات الكبرى عبر البنك الرقمى

كشف عاكف المغربي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للابتكار الرقمى (أول بنك رقمى فى مصر)، عن وجود موافقة داخلية من قبل بنك مصر –المساهم الرئيسي- على رفع رأسمالها من 2.5 إلى 4 مليارات جنيه.

وأضاف فى أحدث حلقات برنامج CEO Level –الموسم الثالث- التى تُذاع الليلة فى السابعة مساءً على قناة ALMAL TV بموقع «يوتيوب»، أن زيادة رأسمال الشركة تأتى فى إطار التوافق مع متطلبات رخصة تمويل الشركات الكبرى.

وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار جنيه فى حالة ممارسة كل أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الكيانات بشرط زيادة رأسمالها إلى 4 مليارات جنيه، وأن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن %30 .

وأفصح رئيس مجلس إدارة «مصر للابتكار الرقمى»، عن حصول الشركة على موافقة مبدئية من البنك المركزى بشأن طلب الرخصة الأولى للبنوك الرقمية.

يُذكر أن شركة مصر للابتكار الرقمى التابعة لبنك مصر قد تقدمت فى 17 أغسطس 2023 بأول طلب وملف رسمى متكامل للحصول على رخصة تشغيل أول بنك رقمى فى مصر، وفق القواعد التى وضعها البنك المركزى لترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها.

ويتطرق المغربي، فى حواره مع CEO Level الذى يقدمه الكاتب الصحفى حازم شريف، رئيس تحرير جريدة «المال»، إلى العديد من الملفات الهامة حول صناعة البنوك الرقمية، ومستقبلها وطبيعة المنافسة مع نظيرتها الكلاسيكية.

كما يُبرز ضيف الحلقة الثانية من الموسم الثالث للبرنامج الذى يُذاع فى السابعة مساء الأحد من كل أسبوع، معدلات النمو المتوقعة للبنوك الرقمية، وأبرز الخدمات التى سيطرحها البنك الرقمى الأول فى مصر، بالإضافة إلى طبيعة ومستقبل التعاون بين بنك مصر وبين أذرعه المختلفة سواء «الرقمى» أو الخدمات المالية غير المصرفية الممثلة فى شركة «سى أى كابيتال القابضة».

ويكشف رئيس مجلس إدارة الشركة عن التوقعات الأبرز بشأن الحصة السوقية المحتملة التى ستستحوذ عليها البنوك الرقمية خلال الأعوام الـ 3 المقبلة، بالإضافة إلى الموعد المرتقب لانطلاقة البنك.

جدير بالذكر أن جريدة «المال» كانت قد كشفت فى نهاية يوليو الماضي، عن اعتزام عدة كيانات محلية إطلاق بنوك رقمية خلال الفترة المقبلة، منها «أوراسكوم المالية القابضة» و«كونتكت» و«إى فاينانس» و«أمان القابضة» و«كاوباى».