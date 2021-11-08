«مصر للابتكار الرقمي» توقع مذكرة تفاهم مع «دِل تكنولوجيز» لتطوير بنيتها التحتية الرقمية

وقعت شركة مصر للابتكار الرقمي، إحدى شركات بنك مصر، مذكرة تفاهم مع شركة دِل تكنولوجيز لتعزيز سبل تمكين شركة مصر للابتكار الرقمي من تطوير قدراتها التكنولوجية بهدف تقديم أفضل تجربة للعملاء. وتهدف المناقشات مع دِل تكنولوجيز إلى تمكين الشركة من…

وقعت شركة مصر للابتكار الرقمي، إحدى شركات بنك مصر، مذكرة تفاهم مع شركة دِل تكنولوجيز لتعزيز سبل تمكين شركة مصر للابتكار الرقمي من تطوير قدراتها التكنولوجية بهدف تقديم أفضل تجربة للعملاء. وتهدف المناقشات مع دِل تكنولوجيز إلى تمكين الشركة من تقديم أحدث الحلول الآمنة والقابلة للتكيف والتي من شأنها تعزيز الاتصال الرقمي والبنية التحتية في مصر.

وقع مذكرة التفاهم كل من شريف البحيري، الرئيس التنفيذي لشركة مصر للابتكار الرقمي، وطارق هيبة، المدير العام لشركة دِل تكنولوجيز في مصر وليبيا، وذلك خلال حفل افتتاح معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا CAIRO ICT 2021. وتماشياً مع هدف التحول نحو “الاقتصاد الذكي”، وهو جزء من رؤية مصر لعام 2030، تهدف المذكرة إلى التحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، وتعتبر هذه المذكرة جزءًا من جهود بنك مصر لدعم أهداف التحول الرقمي في الدولة.

وقال شريف البحيري، الرئيس التنفيذي لشركة مصر للابتكار الرقمي “في تعاوننا، نعمل دائما على تحقيق الابتكار في جميع أعمالنا. فنحن نعيش في عصر تتطور فيه التكنولوجيا بسرعة، لذلك، من الضروري أن نتحلى بالمرونة وأن نستجيب لاحتياجات عملائنا ورغباتهم بطريقة سريعة وفعالة. يسعدنا أن نتشارك مع دِل تكنولوجيز في رحلتنا الرقمية المستمرة. ولطالما كانت دل تكنولوجيز رائدة في مجال تقنية المعلومات، ونتطلع إلى الاستفادة من خبراتهم. معًا، سنستكشف طرقًا لتسخير أحدث التقنيات لجعل مستقبل العمليات والخدمات المصرفية الرقمية أكثر أمانًا وكفاءة واستدامة.”

ومن ناحيته، قال طارق هيبة، المدير العام لشركة دِل تكنولوجيز في مصر وليبيا “إن التحول الرقمي يغير بسرعة مذهلة القطاع المصرفي في المنطقة ؛ وبفضل البنية التحتية المناسبة لتكنولوجيا المعلومات، يمكن للبنوك أن تصبح أكثر إنتاجية وكفاءة وسرعة من أي وقت مضى. كما وسيتمكنوا من تقديم المزيد من الخدمات ذات القيمة المضافة لعملائهم، وبالتالي تجربة أفضل بشكل عام. في دل تكنولوجيز، نستكشف باستمرار أفضل الوسائل لمساعدة عملائنا ليصبحوا مؤسسات رقمية في المستقبل؛ ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع شركة مصر للابتكار الرقمي لمساعدتهم على تطوير خارطة الطريق الرقمي لديهم. “

تم تأسيس شركة “مصر للابتكار الرقمي” في عام 2020 لإطلاق أول بنك رقمي في مصر، وذلك بهدف إطلاق مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية والحلول والخدمات التي من شأنها أن تخدم الشعب المصري على نطاق أوسع.