مصر للإسكان تدرس طرح 193 مليون فدان بنظام المشاركة

قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إنها تدرس طرح قطعة أرض بمساحة 193 فدانًا بنظام المشاركة مع كيانات كبرى متخصصة فى مجال التطوير والإسكان العقارى لإنشاء مشروع خدمات إقليمية على طريق القاهرة السويس الصحراوى بمدخل مدينة نيو هليوبوليس.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن المشروع يهدف إلى إنشاء مركز خدمى قوى للمدينة متنوع الاستخدامات ما بين التجارى والترفيهى والصحى والتعليمى، ما يرفع القيمة المضافة للمشروع علما بأن ذلك المشروع يتمتع بميزة قربه من المحاور الرئيسية المربوطة بالطرق الإقليمية والرئيسية.

ووافق مجلس ادارة الشركة فى وقت لاحق على اختيار شركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى لتمويل مشروع محطة المعالجة الثلاثية وشبطة الصرف الصحى بمدينة هيوليوبوليس وذلك بنظام التأجير التمويلى بقيمة 100 مليون جنيه، بحسب البيان.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة أمس الثلاثاء إن العرض المقدم من الشركة جيد من ناحية سعر الفائدة والشروط وبفترة سداد سبع سنوات بأقساط ربع سنوية.

ووقعت مصر الجديدة للإسكان فى مايو الماضى عقد تمويل مع شركة الأولى للتأجير التمويلي وبنك مصر للحصول على 500 مليون جنيه لتنفيذ توسعات مشروع هليوبوليس الجديدة.

ويبلغ رأسمال الشركة 111.25 مليون جنيه، موزعاً على 111.25 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.