مصر للألومونيوم تتوسع في الأسواق الإفريقية

المال ــ خاص:تسعى شركة مصر للألومونيوم، لتعظيم مكاسبها من تحرير سعر الصرف، عقب الأرباح التى حققتها فى العام الماضى، بدعم ارتفاع سعر الدولار، وزيادة سعر المعدن بالسوق العالمى، بحسب مصدر بالشركة.وقال المصدر إن «مصر للألومونيوم» تجرى دراسة للتوسع فى أسواقها التصديرية بالقارة الإفريقية،

المال ــ خاص:

تسعى شركة مصر للألومونيوم، لتعظيم مكاسبها من تحرير سعر الصرف، عقب الأرباح التى حققتها فى العام الماضى، بدعم ارتفاع سعر الدولار، وزيادة سعر المعدن بالسوق العالمى، بحسب مصدر بالشركة.

وقال المصدر إن «مصر للألومونيوم» تجرى دراسة للتوسع فى أسواقها التصديرية بالقارة الإفريقية، بهدف زيادة معدلات التصدير خلال العام المالى الحالى.

ولفت إلى أن خطة زيادة الصادرات تستهدف فى المقام الأول توفير سيولة دولارية للشركة تمكنها من تحقيق اكتفاء ذاتى من العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام، وتحقيق مخزون إستراتيجى كافى نظرا لاحتفاظ الشركة دائما بمخزون مُصنَع يغطى شهرين من احتياجاتها.

وأشار المصدر إلى تواجد مصر للألمونيوم حاليا بأسواق ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من الدول العربية، وأن التوسع فى الصادرات يستهدف التوسع بأسواق القارة السمراء.

وحول المصنع الجديد البالغ تمويله نحو 10 مليارات جنيه، والذى تعتزم الشركة إنشاؤه، قال المصدر إنه مازال قيد الدراسة لتحديد مساحة الأرض.

وتمتلك شركة مصر للألمونيوم حاليا مصنع واحد بنجع حمادى، يتنوع نشاطه بين الدرفلة، والانتاج، والتشكيل، ويحتوى على 3 خطوط، خطين للانتاج، وخط لتشكيل الألمونيوم.

ولفت المصدر إلى أنه يجرى حاليا وضع اشتراطات المناقصة العلنية التى سيتم طرحها لإنشاء المصنع، ولم يتم بعد تحديد موعد نهائى لطرحها.

كان المهندس عبد الظاهر عبد الستار، رئيس الشركة قد قال فى تصريحات صحفية سابقة، إن المشروع الجديد تصل تكلفته إلى 9.7 مليار جنيه، وسيتم على مرحلتين، الأولى بتكلفة 242 مليون دولار، والمرحلة الثانية بتكلفة 94 مليون دولار.

وتستهدف مصر للألومنيوم رفع مبيعاتها لتتجاوز 10 مليارات جنيه العام الحالى، مقارنة مع 8 مليارات مبيعات العام المالى الماضى.

وشهدت شركة مصر للألمومنيوم طفرة فى صافى أرباحها ومبيعاتها خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2017، إذ ارتفع صافى أرباحها بنسبة 97 % إلى مستوى 1.336 مليار جنيه، مقارنة مع 30.806 مليون جنيه، فى الفترة المماثلة من العام الماضى، بدعم من أرباح تحرير سعر الصرف فى ضوء تصدير الشركة أكثر من 50 % من انتاجها.

وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 45 % بنهاية مايو 2016 لتصل إلى 8.198 مليار جنيه، مقارنة مع 4.542 مليار جنيه، فى الفترة المماثلة من العام الماضى.

وكانت الشركة قد قالت فى بيان مرسل لإدارة البورصة قبل إعلانها النتائج المالية للعام المالى، إنها تتوقع العودة للربحية نظرا للقفزة الكبيرة التى شهدها سعر الدولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى 30 يونيو 2016، فى ظل تصديرها 56 % من الانتاج.

وأشارت الشركة إلى أن أحد أسباب الارتفاع المتوقع فى الأرباح أيضا ارتفاع سعر معدن الألومنيوم ببورصة المعادن بلندن، من 1537.17 دولار للطن بنهاية مارس 2016 إلى 1600.91 دولار بنهاية يونيو 2016، وهو ما يمثل فارق قدره 63.74 دولار.

يشار إلى أن سهم مصر للألمونيوم كان قد شهد ارتفاعا قياسيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالى، بنسبة تجاوزت 690 % ليصعد من مستوى 12.48 جنيه، مطلع العام، إلى 98.62 جنيه، بنهاية أغسطس المنقضى.

وكان سهم الشركة قد صعد بجلسة 2 أغسطس الماضى لأعلى مستوى له فى أكثر من 9 سنوات بنسبة 10 %، عند سعر 84.07 جنيه، بقيمة تداول بلغت 5 ملايين جنيه.