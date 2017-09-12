مصر للألومنيوم: ندرس التفاصيل المالية لمشروع التوسعة الإنتاجية

رجب عزالدينقالت شركة مصر للألومنيوم، إنها تدرس مشروع توسعات بطاقة إنتاجية 250 ألف طن معدن سنويًا.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء: "جارى إعداد الدراسة المالية والاقتصادية للمشروع".واقترح مجلس إدارة مصر للألومنيوم فى وقت سابق توزيع أسهم مجانية عن العام المالي 2016-2017، بو

رجب عزالدين

قالت شركة مصر للألومنيوم، إنها تدرس مشروع توسعات بطاقة إنتاجية 250 ألف طن معدن سنويًا.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء: “جارى إعداد الدراسة المالية والاقتصادية للمشروع”.

واقترح مجلس إدارة مصر للألومنيوم فى وقت سابق توزيع أسهم مجانية عن العام المالي 2016-2017، بواقع سهم مجاني لكل سهم أصلي بإجمالي توزيع 137.5 مليون سهم، تخصم من الأرباح السنوية.

كما وافق المجلس بجلسته المنعقدة أمس الثلاثاء على زيادة رأس المال المرخص به من مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه.

وعقب إقرار الزيادة سيرتفع رأس المال المصدر إلى 1.1 مليار جنيه، موزعاً على 275 مليون سهم.

ويبلغ رأسمال الشركة نحو 550 مليون جنيه، موزعاً على 137.5 مليون سهم، بقيمة 4 جنيهات للواحد.