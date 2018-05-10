مصر للألومنيوم : مزاد محطة البوتاجاز لم يحضر أحد

أعلنت شركة مصر للألومنيوم عن فشل المزاد العلنى لبيع محطة البوتاجاز سعة 150 م3 المنعقد أمس الأربعاء.

وقالت الشركة – فى بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس- إن المزاد عقد أمس ولم يتقدم أحد.

و أضافت – فى 22 أبريل الماضى – إن الإدارة العامة لحماية البيئة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، حصلت على موافقة جهاز شئون البيئة، على إضافة خط إنتاج جديد بخلايا كهربائية، لاستخلاص الألومنيوم بنظام “side – by – side ” بطاقة إنتاجية 250 ألف طن ألومنيوم مصهور ومسبك بمساحة 350 فدانًا.

كانت الشركة، قد أعلنت فى سبتمبر 2017، عن دراسة مشروع توسعات لطاقتها الإنتاجية بمعدل 250 ألف طن معدن سنويًا.

ويبلغ رأسمال الشركة 1.1 مليار جنيه، موزعا على 275 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات.

