استثمار

مصر للألومنيوم: فك اعتصام العمال وعودة الإنتاج بجميع القطاعات.. ولدينا مخزون يكفى شهرا

وكانت الشركة قد أعلنت أن اعتصام العاملين بالشركة يأتي للمطالبة بصرف الأرباح، وأنه يجري احتواء الاعتصام والتفاوض معهم
أحمد اللاهوني 3:58 م, الأربعاء, 13 يناير 21 3:58 م, الأربعاء, 13 يناير 21

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كشف إيهاب العلواني رئيس قطاع التسويق، بشركة مصر للألومنيوم، عن نجاح الإدارة فى فك اعتصام العمال، وعودة الإنتاج بجميع القطاعات مرة أخرى.

وأضاف لـ”المال”، أن الشركة حريصة على تأمين احتياجات السوقين المحلية والخارجية، ولديها مخزون استراتيجي آمن من المنتجات المختلفة يكفى لمدة شهر، لذلك لا يوجد أي قلق على عجلة الدوران بالمصانع.

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وكانت الشركة قد أعلنت أن اعتصام العاملين بالشركة يأتي للمطالبة بصرف الأرباح، وأنه يجرى احتواء الاعتصام والتفاوض معهم.

وأشارت الشركة، في بيان،  إلى أن الاعتصام لم يؤثر على سير العملية الإنتاجية والعمل مستمر إلا في التأخير في سحب المعدن، ولا توجد خسائر.

وحققت شركة مصر للألومنيوم، خسارة بلغت 150.9 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2020 حتى نهاية سبتمبر 2020، مقابل 277.8 مليون جنيه خسائر خلال الفترة المقارنة من العام المالي المقارن.

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كما أظهرت نتائج الأعمال خلال الربع الأول من العام المالي، إيرادات بلغت 2.18 مليار جنيه، مقابل 1.89 مليار جنيه إيرادات في الربع المقارن من العام المالي الماضي.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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