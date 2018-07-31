مصر للألومنيوم عن أزمة إلكتروستار: تسليم الخام مستمر والمصانع لديها أولويات بالإنتاج

- رئيس قطاع التصنيع: المخزون يكفى أسبوعًا فقط.. ونحتاج 8 آلاف قطعة شهريًا أحمد اللاهونى:يهدد نقص مستلزمات وخامات الألومنيوم شركة إلكتروستار للصناعات الهندسية بالتوقف عن العمل بسبب عدم توريد شركتى النحاس المصرية والمصرية الألمانية "إيفيدال" مبخرات الثلاجات والديب فريزر.وأوضح خطاب من المهند

– رئيس قطاع التصنيع: المخزون يكفى أسبوعًا فقط.. ونحتاج 8 آلاف قطعة شهريًا



أحمد اللاهونى:

يهدد نقص مستلزمات وخامات الألومنيوم شركة إلكتروستار للصناعات الهندسية بالتوقف عن العمل بسبب عدم توريد شركتى النحاس المصرية والمصرية الألمانية “إيفيدال” مبخرات الثلاجات والديب فريزر.

وأوضح خطاب من المهندس رضا درويش، رئيس قطاع التصنيع المحلى بشركة إلكتروستار – حصلت “المال” على نسخة منه – أن الشركات سالفة الذكر لم تتمكن من توريد مبخرات الثلاجات والديب فريزر بسبب عدم وجود خامات ألومنيوم موردة من مجمع الألومنيوم بنجع حمادى، التابع لشركة مصر للألومنيوم.

وقال درويش فى تصريحات لـ”المال”، إن شركتى النحاس المصرية والمصرية الألمانية “إيفيدال” لم توردا مبخرات الثلاجات والديب فريزر منذ مطلع الشهر الحالى، مشيرًا إلى أن مخزون “إلكتروستار” من هذه المستلزمات يكفى نحو أسبوع فقط وبعدها ستتوقف المصانع عن الإنتاج.

وأضاف أن “إلكتروستار” تحتاج شهريًا نحو 8 آلاف قطعة مبخر، تتراوح قيمتها البيعية بين 2 و3 ملايين جنيه، وفقًا لسعر خام الألومنيوم عالميًا.

وقالت منى عبدالعزيز، مدير قطاع المبيعات بشركة مصر للألومنيوم، إن شركتها تورد خامات الألومنيوم إلى “النحاس المصرية” و”المصرية الألمانية” بانتظام، ولا يوجد أى توقف للصفقات التجارية.

وكشفت أن شركة النحاس المصرية حصلت وحدها على 700 طن ألومنيوم منذ بداية الشهر حتى الآن، موضحة أن الشركة لا تنتج مبخرات فقط ولديها أولويات فى الإنتاج ومن الوارد أنها استخدمت الخام فى تصنيع أشياء أخرى، كما أن نسبة الهالك فى هذه الصناعة تصل إلى 50%.

وحاولت “المال” التواصل مع المهندس سامى محمد كمال، رئيس مجلس إدارة شركة النحاس المصرية، لكن لم يتسن الحصول على رد حتى مثول الخبر للنشر.

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن “إلكتروستار” أبلغته عدم قدرتها علي مواصلة الإنتاج، لعدم توريد مبخرات الثلاجات والديب فريزر وهى أهم جزء من خامات الإنتاج.

وأضاف المهندس فى تصريحات لـ”المال”، أنه تواصل مع مسئولى “مصر للألومنيوم” لكنه لم يتلق ردا، مشيرًا إلى أنه أرسل خطابين أحدهما للمهندس عمر نصار، وزير الصناعة، والثانى لهيئة الرقابة الإدارية لإبلاغهما موقف الشركة الحكومية فى التعامل مع المنتجين المحليين.

واستطرد: “مصر للألومنيوم لا تستجيب أبدًا لمطالب الصناعة فى توفير احتياجات السوق المحلية من الخامات اللازمة، وتوجه غالبية إنتاجها للتصدير”.

وتبلغ عدد مصانع الألومنيوم العاملة فى السوق المحلية، نحو 250 مصنعاً وورشة، بحجم استثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه، وفقاً لغرفة الصناعات الهندسية.

وواجهت”الصناعات الهندسية” أزمة كبيرة خلال الفترة الماضية، نتيجة الارتفاعات المتكررة فى أسعار خام الألومنيوم، والتى أدت إلى لجوء بعض التجار إلى التخزين واختفاء الخام من الأسواق.