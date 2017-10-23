مصر للألومنيوم تعلن عن توزيع نقدى 3 جنيهات للسهم

أعلنت شركة مصر للألومنيوم عن توزيع نقدى بقيمة 3 جنيهات للسهم يبدأ صرفه اعتبارا من 8 نوفمبر المقبل .

ومن المقرر انتهاء الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة 5 نوفمبر، بحسب بيان مرسل من الشركة لإدارة البورصة المصرية اليوم الإثنين.

واقترحت عمومية الشركة فى وقت لاحق زيادة قيمة التوزيع النقدى من 2 – 3 جنيهات للسهم عن العام المالي (2016-2017).

وارتفعت أرباح الشركة خلال العام المالى (2016-2017) بنسبة 1755% لتبلغ 1.57 مليار جنيه، مقابل 84.8 مليون جنيه للعام المالي السابق له.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي نحو 550 مليون جنيه، موزعاً على 137.5 مليون سهم، بقيمة 4 جنيهات للسهم.