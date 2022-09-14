مصر للألومنيوم تضاعف صافي أرباحها بنسبة 8747% إلى 2.5 مليار جنيه

أظهرت نتائج أعمال معدلة لشركة مصر للألومنيوم، تضاعف صافى أرباحها السنوية بنسبة 8747% إلى 2.5 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهى يونيو الماضى مقارنة بأرباح أضعف بلغت 28.2 مليون جنيه فقط خلال العام المالى السابق.

وكشفت نتائج مصر للألومنيوم المرسلة للبورصة المصرية الأربعاء، ارتفاع إيرادات الشركة إلى 14.48 مليار جنيه خلال العام المشار إليه، مقارنة بمبيعات بلغت 11.36 مليار جنيه خلال العام السابق 2021.

وقفزت نسبة مجل الربح إلى المبيعات إلى 24.2 جنيه بنهاية يونيو 2022، مقارنة بنسبة خسائر مقابلة بلغت 0.75 جنيه خلال العام المالي السابق 2020-2021.

وفسرت الشركة نمو أعمالها خلال العام الماضى باتباعها استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق المحلية والتصدير وأسعار الخامات الرئيسية والمساعدة إضافة إلى تخفيض التكاليف،وفقا لإفصاح سابق للبورصة.

مصر للألومنيوم : نصيب السهم من الأرباح يسجل قفزة تاريخية إلى 3.54 جنيه

و تضاعف نصيب السهم الأساسى والمخفض من الأرباح بشكل صاروخى بلغ 3.54 جنيه للسهم بنهاية يونيو الماضى، مقارنة بنصيب ربح ضئيل بلغ 0.07 جنيه للسهم خلال العام الماضي.

ويبدأ العام المالى للشركة من يوليو كل عام وينتهى فى يونيو ، خلافا لأغلب الشركات المدرجة التى تبدأ السنة المالية من يناير وتغلقها فى ديسمبر، وبعض الشركات الأخرى التى تبدأ السنة المالية من فبراير وتغلقها فى يناير .

وأظهرت نتائج أعمال سابقة للشركة، ارتفاع مبيعاتها إلى 6.6 مليار جنيه خلال النصف الأول المنتهى ديسمبر الماضى 2021، مقارنة بمبيعات بلغت 5 مليارات جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وكشفت نتائج أعمال الشركةالمرسلة للبورصة (31 يناير الماضى) تحولها للربحية بقيمة 814 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بصافى خسارة قدرها 341 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

القابضة المعدنية تطرح 65% من زيادة رأسمال الشركة على صندوق سيادي عربي

الشركة-القابضة-للصناعات-المعدنية

ويبلغ رأسمال مصر للألومنيوم الحالى، 1.65 مليار جنيه موزعا على 415.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين القابضة للصناعات المعدنية التى تستحوذ على 89.8%.

بينما تستحوذ شركة النصر للتعدين على 2.2% من الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ 5% ، وفقا لآخر نموذج إفصاح ملكية بتاريخ 7 يوليو الماضى.

وتفكر مصر للألومنيوم لطرح 65% من زيادة رأس مال تخطط لتنفيذها خلال الفترة القادمة على مستثمر استراتيجي قادر على ضخ 200 مليون دولار فى الشركة.

وصرح محمد السعداوى رئيس القابضة للصناعات المعدنية فى حوار حديث مع أحد القنوات التلفزيونية المصرية بأن مصر للألومنيوم ستطرح هذه الحصة من زيادة رأسمال على أحد الصناديق السيادية العربية.

وتستعد الشركة لتنفيذ زيادة رأسمال فى حدود 300 مليون دولار لتمويل خطة تطويرها والحفاظ على الطاقة الانتاجية الحالية بمعدل 320 ألف طن سنويا (من المقرر طرح 200 مليون منها على مستثمر خارجى).

وسبق للشركة الإفصاح عن رغبتها فى طرح زيادة رأسمالها على مستثمر استراتيجي من خارجها في إطار خطة لتعزيز الطاقة الإنتاجية الحالية ،وفقا لإفصاح مرسل للبورصة بتاريخ 21 أغسطس الماضى.

وأشار الإفصاح إلى أن مصر للألومنيوم تفكر فى هذه الزيادة منذ يونيو الماضى للحفاظ على معدل الإنتاجية الحالي البالغ 320 ألف طن سنويا.

أنباء متداولة حول تفاوض صندوق الاستثمارات السعودي على شراء حصة فى مصر للألومنيوم

وانتشرت خلال الأسابيع الماضية بعض الأخبار المتداولة حول سعى صندوق الاستثمارات العامة السعودي لشراء حصة فى شركة مصر للألومنيوم، إضافة إلى شركات أخرى مثل المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى،أموك للزيوت المعدنية، مصر لصناعة الكيماويات،وغيرها.

ونفذ الصندوق السعودي عملية شراء متوازية في أربع شركات مصرية مدرجة بالبورصة المصرية (10 أغسطس الماضى) بقيمة 25 مليار جنيه ما يعادل 1.3 مليار دولار تقريبا(يفكر الصندوق فى شراء حصصا بشركات أخرى).

وأظهرت البيانات المنشورة على شاشة التداول بالبورصة ( 10 أغسطس) تنفيذ هذه العمليات عبر آلية صفقات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) عبر الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودى.

وأشارت البيانات إلى أن هذه الصفقات جرى تنفيذها على أسهم شركات: إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

وكشف بيان أول عن تنفيذ صفقة على 462.2 مليون سهم فى شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بقيمة إجمالية 7.49 مليار جنيه، بينما جرى تنفيذ صفقة مماثلة على 250.1 مليون سهم فى أبو قير للأسمدة بقيمة 7.27 مليار وفقا لبيان ثان.

كما أظهر بيان ثالث منشور على الشاشة تنفيذ صفقة على 57.2 مليون سهم فى مصر لإنتاج الأسمدة موبكو بقيمة 7.1 مليار جنيه ، بينما أظهر البيان الأخير تنفيذ صفقة على 297.9 مليون سهم فى الإسكندرية لتداول الحاويات بقيمة 3 مليارات جنيه تقريبا.