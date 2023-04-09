مصر للألومنيوم تستهدف 3.1 مليار جنيه أرباحا خلال 2023-2024

اعتمد مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم الموازنة التخطيطية لعام 2023-2024.

وتستهدف مصر للألومنيوم تحقيق نموا في صافي الأرباح بنحو 93.7%، لتسجل 3.1 مليار جنيه، مقابل 1.6 مليار جنيه في خطة 2022-2023، وبزيادة 2.6% عن المتوقع تحقيقه والبالغ 3.02 مليار جنيه

كما تستهدف مصر للألومنيوم نمو إجمالي الإيرادات بنحو 57.9%، لتصل إلى 26.6 مليار جنيه خلال 2023-20234، مقابل 16.84 مليار جنيه خلال 2022-2023.

وبزيادة 29.7%، عن المتوقع تحقيقه خلال 2022-2023، والمقدر بنحو 20.5 مليار جنيه.

يذكر أن مؤشرات نتائج أعمال مصر للألومنيوم عن الـ 6 أشهر الأولى من 2022-2023، أظهرت نمو صافي الأرباح بنسبة 11%، لتسجل 1.7 مليار جنيه مقابل 814.15 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وذكرت مصر للألومنيوم سابقا، أن نمو صافي الأرباح يأتي على خلفية وضع استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق “تصدير ، محلي” وأسعار الخدمات الرئيسية فضلا عن تخفيض التكاليف، والتغير في أسعار صرف العملات الأجنبية.