مصر للألومنيوم تستهدف 14 مليار جنيه مبيعات العام المقبل

منى عبدالبارىتستهدف شركة مصر للألومنيوم مبيعات إجمالية بنحو 14 مليار جنيه العام المالى المقبل 2018 –2019، بكمية إجمالية 303.8 ألف طن.وتتوزع مبيعات العام المقبل بين 7.58 مليار جنيه صادرات، و 6.3 مليار مبيعات محلية، بكميات 165.4 ألف طن، و 138.4 ألف طن على الترتيب، وفقا للموازنة التقديرية للع

منى عبدالبارى

تستهدف شركة مصر للألومنيوم مبيعات إجمالية بنحو 14 مليار جنيه العام المالى المقبل 2018 –2019، بكمية إجمالية 303.8 ألف طن.

وتتوزع مبيعات العام المقبل بين 7.58 مليار جنيه صادرات، و 6.3 مليار مبيعات محلية، بكميات 165.4 ألف طن، و 138.4 ألف طن على الترتيب، وفقا للموازنة التقديرية للعام المقبل التى اعتمدتها الشركة مؤخرا.

وقالت الشركة إن الموازنة الجديدة يتم إعدادها فى ظل عدة تداعيات مؤثرة أبرزها استمرار ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية، وارتفاع المحروقات السائلة والغازية.

وكانت “المال” نشرت سابقا اتجاه الشركة لزيادة سعر الكهرباء المتوقع، بموازنتها التقديرية للعام المالى المقبل بنحو %14، ليصل إلى 82 قرشاً للكيلو وات، مقارنة مع 72 قرشاً، خلال العام الحالى.

ولفت عاطف محمد حسن، عضو مجلس إدارة الشركة فى تصريحات سابقة لـ “المال” إلى أن مصر للألومنيوم قررت اتخاذ هذا الإجراء الاحترازى، بغرض التحوط من الزيادة المتوقع أن تجريها الحكومة على أسعار الطاقة العام المالى 2018 – 2019.

ولفت إلى أن الزيادة المتوقعة بأسعار الكهرباء ستصل نسبتها إلى 14% بموازنة العام المقبل، ستؤدى إلى ارتفاع التكلفة الإجمالية للإنتاج لنحو 4.053 مليار جنيه، مقارنة مع 3.497 مليار جنيه، العام المالى الحالى.

وأشار إلى أن كل قرش زيادة فى أسعار الكهرباء، يؤدى إلى رفع التكلفة بنحو 50 مليون جنيه.

كما اعتمدت الشركة زيادة فى أسعار المحروقات بنسبة %16.5، لترتفع إلى 253 مليون جنيه، مقارنة مع 217 مليون العام الحالى، كما ارتفع الدولار فى الموازنة التقديرية إلى 17.8 جنيه، مقارنة مع 17.75 جنيه.

وخلال النصف الأول من العام المالى الحالى (يوليو – ديسمبر 2017)، ارتفعت أرباح مصر للألومنيوم بنسبة %53، نتيجة لنمو الإيرادات.

وسجلت الأرباح 1.15 مليار جنيه، مقابل 755.7 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالى السابق، وزادت الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 6.29 مليار جنيه، مقابل 3.7 مليار جنيه، وتتبع «مصر للألومنيوم» الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام.