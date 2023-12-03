«مصر للألومنيوم» ترفع أسعار توريد الخام بقيمة 5 آلاف جنيه خلال ديسمبر الحالى

رفعت شركة «مصر للألومنيوم» – التابعة لـ «القابضة للصناعات المعدنية» إحدى كيانات وزارة قطاع الأعمال العام – أسعار توريد الخام للمصانع والتجار خلال ديسمبر الحالى بنحو 5 آلاف جنيه فى الطن بجميع الأصناف.

وكشف محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات فى تصريحات لـ “المال”، أن الشركة الحكومية رفعت أسعار السلك إلى 108 آلاف جنيه للطن بدون ضريبة القيمة المضافة «14%»، وكذلك لفات البارد إلى 106 آلاف جنيه.

وقال فى تصريحات خاصة لـ “المال”، إن الشركة الحكومية رفعت سعر طن شرائح الألومنيوم البارد بنحو 5 آلاف جنيه ليسجل 108 آلاف جنيه، كما رفعت السلندرات «الأسطوانات» بنفس القيمة لتسجل 95 ألفًا، وزاد طن لفات الألومنيوم إلى 105 آلاف و500 جنيه.

وارتفع صافي ربح مصر للألومنيوم، خلال الربع الأول من العام المالي 2023-2024 بنسبة 153.9%، ليسجل 1.63 مليار جنيه، مقابل 642.6 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي السابق.

وزادت إيرادات مصر للألومنيوم 72.6%، على أساس ربع سنوي لتسجل 5.99 مليار جنيه، مقابل 3.47 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2022-2023.