«مصر للألومنيوم» ترفع أسعار الخام بقيم بين ألف و3500 جنيه للطن

رفعت شركة «مصر للألومنيوم» – التابعة لـ «القابضة للصناعات المعدنية» أحد كيانات وزارة قطاع الأعمال العام – أسعار التوريد للمصانع والتجار خلال سبتمبر الحالى، بقيم بين ألف و3500 جنيه للطن بدون الضريبة.

مصر للألومنيوم: الزيادة بسبب البورصة العالمية إلى 2435 دولارًا للطن الواحد

وكشف إيهاب العلوانى، رئيس قطاع التسويق والمتحدث الرسمى لـ«مصر للألومنيوم»، أن شركته رفعت أسعار التوريد هذا الشهر بسبب صعود أسعار البورصة العالمية بمتوسط 35 دولارًا فى الطن، ليسجل 2435 دولارًا بدلًا من 2400 دولارالشهر الماضى.

وأوضح متحدث الشركة فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن أسعار علاوات التشغيل العالمية ارتفعت أيضًا هذا الشهر بنسب كبيرة أدت إلى زيادة أسعار الخام بالسوق المحلية.

وأعلن العلوانى، إن أسعار السلك ارتفعت بنحو 2000 جنيه، لتسجل 64 ألفا للطن بدون ضريبة القيمة المضافة «14%»، وصعدت لفات الألومنيوم بنحو 3500 جنيه لتسجل 68.5 ألف جنيه.

وقال رئيس قطاع التسويق، إن سعر طن شرائح الألومنيوم البارد زاد بنحو 3500 جنيه أيضًا ليسجل 70.5 ألف جنيه، وارتفع طن السلندرات «الأسطوانات» بنحو ألف جنيه ليسجل 66 ألفا.

وذكر العلوانى، أن طن الأقراص ارتفع بنحو 3500 جنيه ليسجل 72.5 ألفا، وطن القطاعات بحوالى ألف جنيه ليصل إلى 71 ألفًا.

ويبلغ رأسمال مصر للألومنيوم الحالى 1.65 مليار جنيه موزعا على 415.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين القابضة للصناعات المعدنية التى تستحوذ على 89.8%.

وتستحوذ شركة النصر للتعدين على 2.2% من الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ 5%، وفقا لآخر نموذج إفصاح ملكية بتاريخ 7 يوليو الماضى.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة، ارتفاع مبيعاتها إلى 14.48 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهي يونيو الماضى، مقارنة بمبيعات بلغت 11.36 مليار جنيه خلال العام السابق 2021.

وكشفت نتائج أعمال الشركة المرسلة للبورصة (10 أغسطس الماضى) ارتفاع صافى أرباحها بشكل قياسى إلى 2.4 مليار جنيه خلال العام، مقارنة بصافى ربح 28.2 مليون جنيه خلال العام السابق.

وأرجعت الشركة نمو أعمالها خلال العام الماضى إلى اتباعها إستراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق المحلية والتصدير وأسعار الخامات الرئيسية والمساعدة إضافة إلى تخفيض التكاليف.