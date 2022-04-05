«مصر للألومنيوم» ترفع أسعار التوريد 7500 جنيه للطن

رفعت شركة مصر للألومنيوم، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – أسعار التوريد للمصانع والتجار خلال شهر أبريل الحالى، بقيم من 6250 إلى 7500 جنيه للطن بدون الضريبة.

وكشف إيهاب العلوانى، رئيس قطاع التسويق والمتحدث الرسمى للشركة أنها رفعت أسعار التوريد هذا الشهر بسبب صعود أسعار البورصة العالمية بمتوسط 305 دولارات فى الطن ليصل إلى 3550 دولارًا مقابل 3245 الشهر الماضى.

وقال – فى تصريحات خاصة لـ “المال”- إن أسعار السلك ارتفعت بنحو 6250 جنيهًا لتصل إلى 79 ألفا للطن بدون ضريبة القيمة المضافة (%14) فيما صعدت لفات الألومنيوم بالقيمة نفسها لتسجل 89 ألفا للطن.

وأضاف أن سعر طن شرائح الألومنيوم البارد ارتفع بنحو 6500 جنيه ليسجل 91 ألفا، كما ارتفع سعر طن السلندرات «الأسطوانات» بالقيمة نفسها ليصل إلى 83 ألفا.

وأوضح أن طن الأقراص ارتفع بنحو 6500 جنيه ليسجل 93 ألف جنيه، وارتفع طن القطاعات بنحو 7500 جنيه ليصل إلى 90 ألفا.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة مصر للألومنيوم، ارتفاع مبيعاتها إلى 6.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مقارنة مع 5 مليارات خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وكشفت نتائج أعمال الشركة المرسلة للبورصة بنهاية يناير الماضى، تحولها للربحية بقيمة 814 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة مع صافى خسارة قدرها 341 مليونا خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.