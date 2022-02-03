اقتصاد وأسواق

«مصر للألومنيوم» ترفع أسعار التوريد للمصانع والتجار بقيمة 5500 جنيه

بسبب زيادة الطن عالميًّا 350 دولارًا
أحمد اللاهوني 10:17 ص, الخميس, 3 فبراير 22 10:17 ص, الخميس, 3 فبراير 22

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رفعت شركة مصر للألومنيوم، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام– أسعار التوريد للمصانع والتجار نحو 5500 جنيه خلال شهر فبراير الحالى، ليتراوح الطن بين 57.5 و69.5 ألف جنيه، بدون الضريبة.

أرجع إيهاب العلوانى، رئيس قطاع التسويق والمتحدث الرسمى لـ«مصر للألومنيوم»، اتخاذ الشركة هذا القرار إلى صعود أسعار البورصة العالمية بمتوسط 350 دولارًا فى الطن الواحد، ليصل إلى 3 آلاف دولار مقابل 2650 الشهر الماضى.

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وقال «العلوانى» فى تصريحات لـ«المال»، إن أسعار السلك ارتفعت إلى 57.5 ألف جنيه للطن بدون ضريبة القيمة المضافة (البالغة 14%)، ولفات الألومنيوم إلى 65.5 ألف جنيه للطن.

ولفت إلى ارتفاع أسعار طن شرائح الألومنيوم البارد إلى 68.5 ألف جنيه، وطن السلندرات «الأسطوانات» إلى 60.5 ألف، وطن الأقراص إلى 69.5 ألف، والقطاعات إلى 66.5 ألف.

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وأظهرت القوائم المالية لشركة مصر للألومنيوم، تحولها للربحية خلال الربع الأول من العام المالى الحالى.

وقالت، فى بيان سابق للبورصة، إنها حققت 304.72 مليون جنيه أرباحًا فى تلك الفترة، مقابل 150.9 مليون جنيه خسائر تكبدتها خلال الفترة المقابلة من العام المالى الماضي.

وصعدت إيرادات الشركة إلى 3.33 مليار جنيه، مقابل 2.18 مليار خلال فترة المقارنة السابق ذكرها.

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وتسعى الشركة لزيادة معدل إنتاجها السنوى من 320 ألف طن معادن إلى 400 ألف، من خلال تطوير الخط السابع الذى تتولاه شركة بيكتل الأمريكية،

وتستعد لتشغيل خط إنتاج لجنوط السيارات، من خلال مناقصة فازت بها المجموعة الهندسية الاستشارية «سيجمان».

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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