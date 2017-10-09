مصر للألومنيوم تدرس مشروع التوسعة فنيا

رجب عزالدين: قالت شركة مصر للألومنيوم، إنها تجرى دراسة لمشروع توسعات بطاقة إنتاجية 250 ألف طن معدن سنويا . وأضافت فى بيان للبورصة المصرية، أنه يجرى إعداد الدراسة المالية والاقتصادية والفنية للمشروع، وارتفعت أرباح الشركة خلال 2016-2017 بنسبة 1755% لتبلغ…

رجب عزالدين:



قالت شركة مصر للألومنيوم، إنها تجرى دراسة لمشروع توسعات بطاقة إنتاجية 250 ألف طن معدن سنويا .

وأضافت فى بيان للبورصة المصرية، أنه يجرى إعداد الدراسة المالية والاقتصادية والفنية للمشروع، وارتفعت أرباح الشركة خلال 2016-2017 بنسبة 1755% لتبلغ 1.57 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 84.8 مليون جنيه بالعام المالي السابق له.

واقترح مجلس إدارة الشركة توزيع نقدي بقيمة 2 جنيه للسهم، وتوزيعات مجانية بواقع سهم مجاني لكل سهم أصلي، بهدف زيادة رأس المال.

ومن المقرر أن يتم التوزيع النقدي على دفعتين، بنحو 24.75 مليون جنيه للدفعة الأولى، فيما تبلغ الحصة الثانية 250.2 مليون جنيه.

يبلغ رأسمال الشركة الحالي نحو 550 مليون جنيه، موزعاً على 137.5 مليون سهم، بقيمة 4 جنيهات للسهم.

