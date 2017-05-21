مصر للألومنيوم تدرس إضافة خط إنتاج جديد

رجب عزالدينقالت شركة مصر للألومنيوم إنها تجرى دراسات فنية بخصوص مشروع خط إنتاج جديد، لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 550 طن سنويا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: "سيتم المشروع بطاقة 250 ألف طن سنويا لزيادة الطاقة الانتاجية للشركة إلى 550 طن سنويا وجارٍ إعداد الدراسات الفنية الخاصة به ولم يتم ت



رجب عزالدين

قالت شركة مصر للألومنيوم إنها تجرى دراسات فنية بخصوص مشروع خط إنتاج جديد، لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 550 طن سنويا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: “سيتم المشروع بطاقة 250 ألف طن سنويا لزيادة الطاقة الانتاجية للشركة إلى 550 طن سنويا وجارٍ إعداد الدراسات الفنية الخاصة به ولم يتم تحديد التكلفة الكلية التقديرية بعد وطرق التمويل”.

وصرح المهندس عبد الظاهر عبد الستار، رئيس الشركة، فى 18 مايو الحالى، بأن شركته تستهدف إنشاء مصنع جديد بتكلفة 10 مليارات جنيه.

وأضاف عبد الظاهر: “سيتم المشروع على مرحلتين الأولى بتكلفة 424 مليون دولار و2.5 مليار جنيه والثانية بتكلفة 94 مليون دولار و1.3 مليار جنيه” وفقا لبيان سابق للبورصة.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 6.4 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس، مقابل إيرادات بلغت 3.6 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام المالي 2015-2016.