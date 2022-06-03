«مصر للألومنيوم» تخفض أسعار توريد الخام للشهر الثاني

خفضت شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – للشهر الثانى على التوالى أسعار التوريد للمصانع والتجار خلال يونيو الحالى، بقيم بين 6 آلاف و7500 جنيه للطن بدون الضريبة.

رئيس قطاع التسويق: الانخفاض يعود لهبوط أسعار البورصة العالمية بمتوسط 420 دولارًا

وأعلن إيهاب العلوانى، رئيس قطاع التسويق والمتحدث الرسمى لـ”مصر للألومنيوم”، أن شركته خفضت أسعار التوريد هذا الشهر بسبب هبوط أسعار البورصة العالمية بمتوسط 420 دولارًا فى الطن الواحد ليصل إلى 2850 دولارًا فى المتوسط.

وأوضح العلوانى فى تصريحات خاصة لـ “المال”، أن أسعار السلك هبطت 6 آلاف جنيه لتسجل 72 ألف جنيه للطن بدون ضريبة القيمة المضافة %14، وانخفضت لفات الألومنيوم بنحو 7 آلاف جنيه لتسجل 78 ألف جنيه للطن.

وذكر العلوانى أن سعر طن شرائح الألومنيوم البارد انخفض بنحو 7 آلاف جنيه لتسجل 80 ألف جنيه، كما انخفض سعر طن السلندرات “الأسطوانات” بنحو 7500 جنيه لتسجل 72 ألف جنيه.

وأشار رئيس قطاع التسويق إلى أن طن الأقراص هوى بنحو 7 آلاف جنيه ليسجل 81.5 ألف جنيه، وهبط طن القطاعات بنحو 6 آلاف جنيه ليسجل 79 ألف جنيه.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة مصر للألومنيوم ارتفاع مبيعاتها إلى 6.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مقارنة مع 5 مليارات جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وكشفت نتائج أعمال مصر للألومنيوم المرسلة للبورصة بنهاية يناير الماضى، تحولها للربحية بقيمة 814 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بصافى خسارة قدرها 341 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وكان وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، قد أعلن عن طرح حصة تتراوح بين %25 إلى %30 من رأس مال شركة مصر للألومنيوم أمام مستثمر استراتيجي، لتمويل مخطط تطويرها والحفاظ على القدرات الإنتاجية، بمعدل 320 ألف طن سنوياً.

وأوضح فى تصريحات سابقة لـ “المال” على هامش مؤتمر بورتفوليو إيجيبت السادس، أن عملية الطرح ستتم من خلال زيادة رأس مال الشركة، لافتًا إلى أن الصندوق السيادى سيتولى الترويج لها أمام الصناديق العربية، ضمن مخطط الدولة لمنح القطاع الخاص فرص استثمارية فى عدد من شركاتها.