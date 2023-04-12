«مصر للألومنيوم» تخفض أسعار توريد الخام

خفضت شركة «مصر للألومنيوم» – التابعة لـلشركة «القابضة للصناعات المعدنية» أحد كيانات وزارة قطاع الأعمال العام – أسعار التوريد للمصانع والتجار خلال أبريل الحالى بقيم تتراوح بين 2000 و14 ألف جنيه للطن بدون الضريبة.

وكشف محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات فى تصريحات لـ«المال» أن «مصر للألومنيوم» خفضت أسعار التوريد بسبب هبوط البورصة العالمية خلال الفترة الماضية.

وقال المهندس إن من بين أسباب هبوط الأسعار هذا الشهر هو استجابة الشركة الحكومية لمطالب السوق المحلية بتخفيض علاوات التشغيل بهدف دعم الصناعة المحلية فى ظل الأزمة العالمية وحالة الركود.

وأشار إلى أن الشركة الحكومية ثبتت أسعار السلك عند 99 ألف جنيه للطن بدون ضريبة القيمة المضافة «%14»، فيما خفضت لفات البارد بنحو 2000 جنيه لتسجل 100 ألف جنيه للطن.

وأوضح أن سعر طن شرائح الألومنيوم البارد هبط بنحو 2000 جنيه أيضًا ليسجل 102 ألف جنيه وتراجع طن السلندرات «الأسطوانات» بنحو 14 ألف جنيه ليسجل 86 ألفا واستقر سعر لفات الألومنيوم عند 99.5 ألف جنيه للطن.

يشار إلى أن مؤشرات نتائج أعمال مصر للألومنيوم عن 6 أشهر الأولى من 2023-2022، أظهرت نمو صافى الأرباح بنسبة 11% لتسجل 1.7 مليار جنيه مقابل 814.15 مليون خلال الفترة المقابلة من العام الماضى.

واعتمد مجلس إدارة «مصر للألومنيوم» الموازنة التخطيطية لعام 2023-2024 وتستهدف الشركة تحقيق نموًا فى صافى الأرباح بنحو %93.7 لتسجل 3.1 مليار جنيه، مقابل صافى ربح 3.02 مليار متوقع بنهاية العام المالى الحالى.

كما تستهدف مصر للألومنيوم نمو إجمالى المبيعات لتصل إلى 26.6 مليار جنيه خلال 2023-2024، مقابل 20.5 مليار جنيه نهاية العام المالى الحالى.