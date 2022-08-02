«مصر للألومنيوم» تخفض أسعار التوريد 8 آلاف جنيه للطن للشهر الرابع على التوالي

خفضت شركة «مصر للألومنيوم» -التابعة لـ«القابضة للصناعات المعدنية» أحد كيانات وزارة قطاع الأعمال العام –أسعار التوريد للمصانع والتجار خلال أغسطس للشهر الرابع على التوالى، بقيم بين ألف و8 آلاف جنيه للطن بدون الضريبة.

متحدث مصر للألومنيوم: الهبوط يعود إلى انخفاض البورصة العالمية وعلاوات التشغيل

وأعلن إيهاب العلوانى، رئيس قطاع التسويق والمتحدث الرسمى لـ«مصر للألومنيوم»، أن شركته خفضت أسعار التوريد هذا الشهر بسبب هبوط أسعار البورصة العالمية بمتوسط 200 دولار فى الطن، ليسجل 2400 دولار، مقابل 2605 دولارات الشهر الماضى، إضافة إلى انخفاض أسعار علاوات التشغيل العالمية بقيم بين 100 و200 دولار فى الطن.

وقال العلوانى، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن أسعار السلك هبطت 6 آلاف جنيه، لتسجل 62 ألفا للطن بدون ضريبة القيمة المضافة «14%»، وانخفضت لفات الألومنيوم بنحو 8 آلاف جنيه لتسجل 65 ألفا.

وأضاف رئيس قطاع التسويق، أن سعر طن شرائح الألومنيوم البارد انخفض بنحو 8 آلاف جنيه أيضًا ليسجل 67 ألفا، كما تراجع طن السلندرات «الأسطوانات» بنحو ألف جنيه ليبلغ 65 ألفا.

ولفت العلوانى، إلى أن طن الأقراص هوى بنحو 8 آلاف جنيه ليسجل 69 ألفا، وطن القطاعات بحوالى 3.5 ألف جنيه ليصل إلى 70 ألفًا.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال شركة مصر للألومنيوم ارتفاع مبيعاتها إلى 6.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مقارنة مع 5 مليارات بالفترة المقابلة من العام الماضى.

وكشفت نتائج أعمال «مصر للألومنيوم» المرسلة للبورصة بنهاية يناير الماضى، تحولها للربحية بقيمة 814 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بصافى خسارة قدرها 341 مليونا في الفترة المقابلة.

وكان وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، قد أعلن عن طرح حصة تتراوح بين 25 إلى 30% من رأسمال شركة «مصر للألومنيوم» أمام مستثمر استراتيجي، لتمويل مخطط تطويرها والحفاظ على القدرات الإنتاجية، بمعدل 320 ألف طن سنوياً.

وأوضح فى تصريحات سابقة لـ«المال»، على هامش مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت» السادس، أن عملية الطرح ستتم من خلال زيادة رأسمال الشركة، لافتًا إلى أن الصندوق السيادى سيتولى الترويج لها أمام الصناديق العربية، ضمن مخطط الدولة لمنح القطاع الخاص فرصا استثمارية فى عدد من شركاتها.