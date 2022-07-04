«مصر للألومنيوم» تخفض أسعار التوريد بقيم بين 3 إلى 6 آلاف جنيه

خفضت شركة «مصر للألومنيوم» -التابعة لـ«القابضة للصناعات المعدنية» إحدى كيانات وزارة قطاع الأعمال العام –أسعار التوريد للمصانع والتجار خلال يوليو للشهر الثالث على التوالى، بقيم بين 3 إلى 6 آلاف جنيه للطن بدون الضريبة.

قال إيهاب العلوانى، رئيس قطاع التسويق والمتحدث الرسمى لـ«مصر للألومنيوم»، إن شركته خفضت أسعار التوريد هذا الشهر بسبب هبوط أسعار البورصة العالمية بمتوسط 245 دولارًا فى الطن، ليسجل 2605 دولارات، مقابل 2850 دولاراً فى الشهر الماضى.

وأضاف العلوانى، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن أسعار السلك هبطت 4 آلاف جنيه، لتسجل 68 ألفا للطن بدون ضريبة القيمة المضافة «%14»، وانخفضت لفات الألومنيوم بنحو 5 آلاف جنيه إلى 73 ألفا.

وأشار إلى أن سعر طن شرائح الألومنيوم البارد انخفض بنحو 5 آلاف جنيه، لتسجل 75 ألفا، كما تراجع طن السلندرات «الأسطوانات» بنحو 6 آلاف جنيه، ليبلغ 66 ألفا.

وأوضح أن طن الأقراص هوى بنحو 5 آلاف جنيه ليسجل 77 ألفا، وطن القطاعات بحوالى 3 آلاف جنيه ليصل إلى 73.5 ألف.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال شركة مصر للألومنيوم ارتفاع مبيعاتها إلى 6.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مقارنة مع 5 مليارات بالفترة المقابلة من العام الماضى.

وكشفت نتائج أعمال «مصر للألومنيوم» المرسلة للبورصة بنهاية يناير الماضى، تحولها للربحية بقيمة 814 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بصافى خسارة قدرها 341 مليونا في الفترة المقابلة.

وكان وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، قد أعلن عن طرح حصة تتراوح بين 25 إلى %30 من رأسمال شركة «مصر للألومنيوم» أمام مستثمر إستراتيجي، لتمويل مخطط تطويرها والحفاظ على القدرات الإنتاجية، بمعدل 320 ألف طن سنوياً.

وأوضح فى تصريحات سابقة لـ«المال»، على هامش مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت» السادس، أن عملية الطرح ستتم من خلال زيادة رأسمال الشركة، لافتًا إلى أن الصندوق السيادى سيتولى الترويج لها أمام الصناديق العربية، ضمن مخطط الدولة لمنح القطاع الخاص فرصا استثمارية فى عدد من شركاتها.

◗❙رئيس قطاع التسويق: التراجع بسبب انخفاض البورصة العالمية بمتوسط 245 دولارًا فى الطن