«مصر للألومنيوم» تحصل على تمويل بقيمة 12 مليون يورو من بنك قناة السويس

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركة مصر للألومنيوم توصلت إلى اتفاق تمويلى بقيمة 12 مليون يورو مع بنك قناة السويس.

وقالت المصادر – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إن الغرض من التمويل الذى ستحصل عليه الشركة هو تركيب خط جديد من خلال شراء ماكينة لتصنيع السلك من إيطاليا.

وأعلنت شركة مصر للألومنيوم فى وقت سابق من العام الجارى عن إنهاء التعاقد ودفع مقدم شراء ماكينة سلك إيطالية جديدة بطاقة إنتاجية 8000 طن شهرياً.

وأضافت المصادر أن بنك قناة السويس دفع مقدم التعاقد للمورد الأجنبى بقيمة 4 ملايين يورو تمثل %35 من قيمة التمويل على أن يتم فتح اعتماد مستندى بباقى المبلغ فور مناقشة مصر للألومنيوم مع المورد الأجنبى الشروط النهائية.

فى سياق مواز، لفتت المصادر إلى أن التسهيلات التى ستحصل عليها «مصر للألومنيوم» تعد تمويلا قصيرالأجل لمدة عام تقريبا، مشيرة إلى أنه سيتم تركيب ماكينة السلك الجديدة وتعمل تحت قيادة قطاعات التشكيل والمسابك.

وحققت «مصر للألومنيوم» نموا فى صافى الأرباح خلال الـ6 شهور المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 بنسبة %110 لتسجل 1.7 مليار جنيه مقابل 814.2 مليون خلال الفترة المقابلة من العام الماضى وفقا لبيان نتائج أعمال الشركة.

ونجح بنك قناة السويس فى زيادة صافى محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو %28 لتصل إلى 29.6 مليار جنيه بنهاية عام 2022 مقابل 23.1 مليار بنهاية 2021 وارتفع إجمالى قروض الشركات بنحو %25 ليصل إلى 17.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 مقارنة مع 14.1 مليار فى ديسمبر 2021 .

كما ارتفع إجمالى محفظة القروض المشتركة بنسبة %17 خلال العام الماضى لتسجل إلى 9.6 مليار جنيه بنهاية العام مقارنة مع نحو 8.2 مليار فى نهاية 2021 مدفوعة بمشاركة البنك فى تمويل قطاعات إنتاجية منها البترول، والتطوير العقارى، والمقاولات، بحسب بيان نتائج أعماله.