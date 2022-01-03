«مصر للألومنيوم» تثبت أسعار التوريد للمصانع والتجار

ثبتت شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية -إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام– أسعار التوريد للمصانع والتجار خلال شهر يناير الحالى، ليتراوح الطن بين 52 و64 ألف جنيه بدون الضريبة.

وأوضح إيهاب العلوانى، رئيس قطاع التسويق، المتحدث الرسمى لـ”مصر للألومنيوم”، أن شركته ثبتت أسعار التوريد رغم ارتفاع أسعار البورصة العالمية بمتوسط 30 دولارًا فى الطن الواحد، ليصل إلى 2680 دولارًا مقابل 2650 الشهر الماضى.

وقال «العلوانى» فى تصريحات لـ«المال»، إن علاوات التشغيل العالمية ارتفعت أيضًا بنحو 50 دولارًا للطن فى جميع الأصناف، مما يترتب زيادة إجمالية حوالى 80 دولارًا، لكن الشركة فضلت التثبيت للحفاظ على استقرار الأسعار فى السوق المحلية ودعم المصانع.

وأضاف أن أسعار السلك استقرت عند 52 ألف جنيه للطن دون ضريبة القيمة المضافة (%14)، ولفات الألومنيوم عند 60 ألفًا.

وأشار «العلوانى»، إلى أن سعر طن شرائح الألومنيوم البارد سجل 63 ألف جنيه، بينما بلغ سعر طن السلندرات «الأسطوانات» 55 ألفًا، واستقر طن الأقراص عند 64 ألفًا، والقطاعات عند 61 ألفًا.

وأظهرت القوائم المالية لشركة مصر للألومنيوم، تحولها للربحية خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، وقالت فى بيان سابق للبورصة، إنها حققت 304.72 مليون جنيه أرباحًا منذ بداية يوليو 2021 حتى نهاية سبتمبر 2021، مقابل 150.9 مليون خسائر خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وصعدت إيرادات الشركة إلى 3.33 مليار جنيه، مقابل 2.18 مليار خلال الربع الأول من العام المالى الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالى الماضى إلى 11.36 مليار جنيه، مقابل 7.25 مليار فى العام المالى الماضى.

وتسعى الشركة لزيادة معدل إنتاجها السنوى من 320 ألف طن معادن إلى 400 ألف، وذلك من خلال تطوير الخط السابع الذى تتولاه شركة بيكتل الأمريكية، وتستعد لتشغيل خط إنتاج لجنوط السيارات، من خلال مناقصة فازت بها المجموعة الهندسية الاستشارية «سيجمان».