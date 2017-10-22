بورصة وشركات

مصر للألومنيوم تبيع 10.2 مليون سهم في الحديد والصلب

مصطفى طلعت:قرر مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم بيع 10.2 مليون سهم مملوكة له في شركة الحديد والصلب المصرية، نظرا لاحتياج الأولى للسيولة.وحددت "مصر للألومنيوم" - في إفصاحها للبورصة  اليوم الأحد - بيع السهم بسعر لا يقل عن 8 جنيهات، دون التقيد بسعر الاقتناء البالغ 13.60 جنيه للسهم.وكانت الجمعي
22 أكتوبر، 2017 22 أكتوبر، 2017

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مصطفى طلعت:

قرر مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم بيع 10.2 مليون سهم مملوكة له في شركة الحديد والصلب المصرية، نظرا لاحتياج الأولى للسيولة.

وحددت “مصر للألومنيوم” – في إفصاحها للبورصة  اليوم الأحد – بيع السهم بسعر لا يقل عن 8 جنيهات، دون التقيد بسعر الاقتناء البالغ 13.60 جنيه للسهم.

وكانت الجمعية العامة للشركة، قد وافقت، منذ عدة سنوات على بيع حصتها في أسهم الحديد والصلب تدريجياً ببورصة الأوراق المالية، وفقاً لأسعار التداول وقت البيع وبما لا يقل عن سعر الاقتناء للحصة.

وسجلت “مصر للألومنيوم” صافي ربح  1.7 مليار جنيه، خلال العام المالي 2015-2016 ، مقابل 84.8 مليون جنيه عن عام 2015/2016، بزيادة 1.6 مليار جنيه.

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