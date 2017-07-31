مصر للألومنيوم :ارتفاع أسعار المعدن عالميا قفز بأرباحنا

رجب عزالدينقالت شركة مصر للألومنيوم إن التعويم وارتفاع أسعار المعدن بالبورصات العالمية، كانا وراء صعود صافي أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: "ساهم ارتفاع سعر صرف الدولار في زيادة صافى الربح كما أدى ارتفاع السعر الأساسى للمعدن فى بورصة المعادن

رجب عزالدين

قالت شركة مصر للألومنيوم إن التعويم وارتفاع أسعار المعدن بالبورصات العالمية، كانا وراء صعود صافي أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: “ساهم ارتفاع سعر صرف الدولار في زيادة صافى الربح كما أدى ارتفاع السعر الأساسى للمعدن فى بورصة المعادن العالمية لندن إلى ارتفاع قيمة المبيعات الإجمالية”.

وارتفعت أسعار المعدن ببورصة لندن خلال الفترة من يناير إلى يونيو من متوسط 1542 دولار للطن إلى 1773 دولار للطن.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الـ11 شهرا المنتهية في مايو 2017 بنسبة 4236% على أساس سنوي، نتيجه ارتفاع إيراداتها.

وحققت الشركة صافى ربح قدره 1.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2016 إلى مايو 2017، مقابل أرباح بلغت 30.8 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام المالي السابق.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الـ11 شهر المنتهية في مايو إلى 8.19 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.5 مليار جنيه بالفترة المماثلة من العام الماضي.



