مصر للألمونيوم تستهدف صادرات بقيمة 426 مليون دولار العام المالي المقبل

منى عبد الباري تستهدف شركة مصر للألمونيوم صادرات قيمتها 426 مليون دولار، العام المقبل، ومبيعات محلية بقيمة 6.3 مليار جنيه، بحسب الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي المقبل 2018– 2019. وكشفت بيانات الموازنة التي اعتمدها مجلس إدارة الشركة، نهاية الشهر…

منى عبد الباري





تستهدف شركة مصر للألمونيوم صادرات قيمتها 426 مليون دولار، العام المقبل، ومبيعات محلية بقيمة 6.3 مليار جنيه، بحسب الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي المقبل 2018– 2019.

وكشفت بيانات الموازنة التي اعتمدها مجلس إدارة الشركة، نهاية الشهر الماضي، مستهدف مبيعات إجمالية بنحو 14 مليار جنيه، مقارنة بـ12 مليارًا مستهدفة بخطة العام الحالي.

كانت مصر للألمونيوم قد عدّلت مستهدفاتها للعام المالي الحالي في ضوء ترجيحاتها بارتفاع سعر المعدِن بالسوق العالمية إلى 2050 دولارًا للطن، مقارنة بسعر 1700 دولار للطن بالموازنة المعتمدة سابقًا.