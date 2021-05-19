«مصر للألمونيوم» تتوقع تحولها للربحية بدعم ارتفاع المعدن عالميا

توقع مصدر في شركة مصر للألمونيوم تحول الشركة للربحية بنهاية العام المالي الحالي، بدعم قفزة أسعار المعدن بالبورصات العالمية، والتي انعكست إيجابا على أسعار بيع منتجات الشركة لترتفع بنحو 5000 جنيه في مايو الجاري.

وتوضح أسباب الزيادات السعرية لمنتجها

وقال المصدر في تصريحات لـ “المال” إن مصر للألمونيوم قامت بزيادة سعر البيع إلى 48 ألف جنيه للطن فقط في مايو الجاري، مقارنة بـ 43 ألف جنيه في إبريل بسبب ارتفاعات أسعار الألمونيوم، وعمولة التشكيل بالبورصات العالمية.

وأكد المصدر إنه في حال استمرار ارتفاع أسعار المعدن عالميا حتى نهاية يونيو المقبل ستتمكن مصر للألمونيوم من التحول للربحية بنهاية العام المالي الجاري، (وتبدأ السنة المالية للشركة في يوليو وتنتهي في يونيو من العام التالي).

وكانت مصر للألمونيوم نجحت في تقليص خسائرها بواقع 42.7% خلال فترة النصف الأول من العام المالي الحالي (يوليو- ديسمبر 2020)، لتصل إلى 341.3 مليون جنيه، مقارنة مع 595.7 مليون للفترة المناظرة من العام المالى الماضى، وكان أحد الأسباب الداعمة لذلك ارتفاع سعر المعدن عالميا.

ولاقت الزيادة التي فرضتها مصر للألمونيوم على سعر بيع منتجاتها بقيمة 5000 جنيه في مايو، استنكارا من قبل المصنعين، واصفين هذه الزيادات بـ”غير المبررة”، وتهدد الصناعة.

وردا على ذلك قال المصدر إن أسعار الألمونيوم بالبورصات العالمية حاليا نحو 2450 دولار للطن، وعمولة التشكيل 920 دولار للطن، ما يعني أن أسعار بيع منتجات الشركة من المفترض أن تصل إلى 53 ألف جنيه للطن بدلا من 48 ألف جنيه سعر البيع حاليا.

وقال المصدر أن مصر للألمونيوم لديها طلبيات بيعية تتجاوز الإنتاج، مع يؤكد عدم وجود أي زيادات غير مبررة بالأسعار.

وتصدر مصر للألمونيوم ما يقرب من 70% من إنتاجها، ويعد السوق التصديري الرئيسي لها إيطاليا، و ألمانيا، وفرنسا، وأسبانيا، كما تصدر كميات محدودة للولايات المتحدة. وعربيا تصدر الشركة إلى تونس، والسودان، والجزائر.

وأدت عودة منحنيات الطلب على الألمونيوم للصعود، إلى ارتفاع الأسعار منذ يناير الماضي، لتصل لمستويات تقترب من 2500 دولار للطن مقارنة بـ 1500 دولار العام الماضي.

وانعكست ارتفاعات المعدن على سهم الشركة والذي سجل زيادة نسبتها 52% منذ نهاية العام الماضي، وحتى نهاية جلسة أمس صاعدا من مستوى 11.33 آخر ديسمبر 2020 إلى 17.23 نهاية جلسة 18 مايو 2021.